邊境開放擬先入再出 觀光局鎖定日本旅客

邊境開放擬先入境再出境 觀光局首要鎖定日本旅客

邊境最快9月底、10月初開放，交通部觀光局副局長林信任今天表示，目前規劃開放「先入境再出境」，且入境旅客的客源率先鎖定日本旅客來台觀光的商機。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨晚接受媒體專訪時表示，他心中設想的時間點是這一波BA.5疫情高峰後，在疫情趨勢確定往下走的時候，將是台灣邊境可以開始做較大幅度開放、調整的時機點，預估會落在9月底、10月初。

交通部觀光局今天舉辦「卡蹓馬祖 饗食卡蹓味」創意發表會，會中觀光局副局長林信任接受媒體聯訪表示，目前規劃是先入境再出境，主要是有2個考量，1個是醫療量能，另1個是業者在重啟國境時需要有準備時間，因應疫情的變化重新審思相關旅遊路線，像是部分飯店、景點因疫情歇業，都需要時間重新準備。

林信任指出，由於國際行銷至少要有1到2個月的準備期，所以也希望指揮中心的可以給觀光業者一點準備時間。他強調，觀光局的規範是針對旅行社，散客部分是簽證部分，要由簽證單位說明。

另外，林信任表示，針對入境旅客客群，率先以日本為主要目標，因為日本過去每年來台約200多萬人，消費額、喜愛程度都比較高，因此會是主要鎖定的市場，而韓國、東南亞的市場也在鎖定目標內。

至於歐美旅客，林信任認為，歐美旅客在疫後偏向找尋新世界的旅遊，因此對台灣有利，可以讓歐美旅客有探索新文化是台灣最大的優勢。

對於國際行銷，林信任指出，疫情期間是以維持為主，疫後將會火力全開，接下來有台日觀光高峰會、台越觀光高峰會之外，還會有大量的業者及媒體踩線團，要力拚台灣入境旅遊商機。

林信任也以日本開放團體旅遊為例，等國境開放後，將會是慢慢加溫，而不是像國旅大爆發一樣，馬上就會有大量旅客造訪台灣。