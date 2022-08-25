烏克蘭獨立紀念日 俄襲擊火車站22死

烏克蘭24日紀念脫離蘇聯獨立31週年紀念日，官員表示，俄羅斯火箭襲擊烏國一座城鎮，導致客運列車起火燃燒，造成至少22人喪命、數十人受傷。

綜合路透社與法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天警告俄國可能會在獨立紀念日這天發動「可惡的挑釁」，本月24日也是俄羅斯入侵烏克蘭、發動二戰以來歐洲最具毀滅性衝突屆滿半年。

澤倫斯基在對聯合國安全理事會（United Nations Security Council）發表的談話影片中表示，火箭襲擊小鎮恰普利涅（Chaplyne），4節車廂起火燃燒。

恰普利涅位於烏東遭俄羅斯占領的頓內茨克（Donetsk）地區以西約145公里處，位在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）。

澤倫斯基在晚間發表影片演說中表示：「恰普利涅是我們今天的傷痛。截至此刻，有22人喪命。」他還說，烏克蘭會讓俄羅斯為其一切作為負起責任。

他說：「毫無疑問，我們將把入侵者趕出我們的土地。我們自由的烏克蘭不會留下這種邪惡的痕跡。」

澤倫斯基總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）稍後表示，俄軍已兩度砲擊恰普利涅。提摩申科透過聲明表示，1名男孩在首波攻擊中喪命，當時他的住家遭飛彈襲擊，隨後火箭擊中火車站，並導致5節車廂起火燃燒，造成21人罹難。

俄羅斯國防部並未立即回應記者的置評請求。

另一方面，烏克蘭慶祝8月24日獨立紀念日的各種活動都取消，但許多烏克蘭人仍身穿傳統民族服飾刺繡上衣來紀念這個日子。

當局連日警告俄羅斯可能會利用獨立紀念日這天發射更多飛彈到大型都市中心，烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）在連月來頻繁遭轟炸後實施宵禁。

首都基輔一天內至少響起7次空襲警報，不過沒有傳出攻擊事件。

據美聯社報導，退休民眾泰提安娜（Tetyana）聲音顫抖地說：「我看見、聽到烏克蘭的遭遇，讓我晚上睡不著。這不叫戰爭，這是在消滅烏克蘭人民。」

澤倫斯基在今天稍早致愛國同胞的激昂演說中表示，烏克蘭在俄羅斯入侵之際「獲得重生」，還說烏國終將把俄軍全數驅離。

他身穿招牌戰鬥服，在基輔主要的獨立紀念碑前發表談話：「一個全新的國家在2月24日凌晨4時出現在這個世界上。這並非出生，而是重生。一個不哭、不尖叫，或受到驚嚇的國家。一個不逃跑、不放棄，也不會忘記的國家。」

澤倫斯基和妻子歐倫娜（Olena Zelenska）偕同宗教領袖在基輔11世紀建立的聖索菲亞大教堂（St. Sophia Cathedral）做禮拜，並在陣亡將士紀念碑前獻花致意。

44歲的澤倫斯基說，烏克蘭會收復俄羅斯在烏東占領的地區及俄國2014年吞併的克里米亞（Crimea）半島。

他說：「我們不會因為恐懼、腦袋被槍口對準而坐上談判桌。對我們來說，最可怕的鐵不是飛彈、飛機或戰車，而是鐐銬。」