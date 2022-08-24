國旅雲林消費抽百萬名車 發票登錄啟動了
國旅雲林消費抽百萬名車 發票登錄平台啟動
雲林縣配合國旅振興推出「慢遊雲林5百五告讚」加碼優惠抽獎活動，消費發票登錄平台今天中午12時啟動，獎品包括百萬名車特斯拉、電動機車、Dyson無線吸塵器等，總價值超過400萬元。
雲林縣政府文化觀光處今天召開記者會，宣告配合國旅振興推出「慢遊雲林5百五告讚」加碼優惠，消費發票登錄平台中午12時啟動。
文化觀光處長陳璧君接受媒體聯訪表示，從7月14日起至11月30日止，在雲林縣境內登記合法商店家、旅宿業、觀光工廠等消費滿新台幣100元以上的發票，都可以登錄抽獎平台，消費累計金額滿500元就給1組抽獎序號，不限登錄次數，消費越多中獎機率越大。
陳璧君強調，獎品包括200萬元的百萬名車特斯拉、Gogoro電動機車、iPhone智慧手機、Switch健身環+主機組合、iPad，以及Dyson吹風機、空氣清淨機與無線吸塵器。
陳璧君指出，9月15日、10月17日、11月15日將陸續抽出電動機車等獎品，大獎百萬名車特斯拉則於12月15日壓軸抽出。
陳璧君表示，去年「遊雲林抽百萬名車」活動，成功締造縣內15億觀光消費產值，此次再攜手縣內11家觀光工廠、8大商圈，邀請全國遊客來雲林觀光旅遊消費。詳情請上https://yunlinluckydraw.com/網站。