美股重挫 台股震盪 這族群有發揮空間

投資人等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）26日在全球央行年會發表演說，擔憂聯準會將持續升息，美股道瓊工業指數重挫643點。法人表示，台股加權指數於短期均線處震盪，中小型股較有發揮空間。

美股道瓊工業指數大跌643.13點或1.91%，收33063.6點，創2個多月來最糟表現；標準普爾指數挫跌90.49點或2.14%，收4137.99點；那斯達克指數下挫323.64點或2.55%，收12381.57點；費城半導體指數重挫109.97點或3.72%，收2843.37點。

台股22日開低震盪整理，摜破15400點和15300點整數關卡，之後金融跌幅收斂、生技勁揚，大盤重返季線之上，不過尾盤電子、航運續弱，金融回檔，加權指數終場收在15245.14點，下跌163.64點，跌幅1.06%，失守10日線約15283點，季線得而復失，成交值來到新台幣1994.24億元。

台灣證券交易所公布，本國上市公司（不含金融業）第2季財務報告每股淨值低於票面，今天起應暫停融資融券交易的股5檔股票包括聯發、台揚、潤泰全、立萬利、慧友；第2季財報每股淨值回復至票面以上，今天起應恢復融資融券交易的股票為建碁。

產業訊息部分，中國四川省限電措施延至25日夜間12時，包括廣達、仁寶等台灣筆記型電腦代工廠的重慶或成都廠透過調班、自有發電機因應，整體影響有限；觸控面板廠業成GIS-KY、汽車零配件廠英利-KY也採取調整生產運營因應。

法人指出，雖美股下跌不利短多，但台股相對位階低，短多資金在中小型股、法人回補及補漲股輪動加持，多方仍有發揮空間。