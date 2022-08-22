外資連5賣台積電 反手敲這檔面板股1.21萬

台股今天量縮價跌，摜破15,300點整數關卡，收在15,245點，下跌163點，外資迄今賣超台股近新台幣1兆158億元，投信連42個交易日買超台股超過2,000億元，形成土洋對作，外資已連續5個交易日賣超台積電累計2.35萬張。

法人分析，外資賣超台股長期趨勢不變，不過按照以往經驗，9月外資可能會有一小波回補潮。

台股加權指數今天下跌163.64點，收在15,245.14點，成交值不到新台幣2,000億元、來到1,994.23億元，台股今天失守10日線約15,283點，季線約15,251點得而復失。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超149.96億元，其中自營商賣超6.9億元，投信買超8.03億元，外資及陸資賣超151.09億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加4,182口，留倉部位轉為淨空單1,126口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,646口至7,442口。

根據統計，外資今年迄今累計賣超台股規模近1兆158億元，投信法人從6月24日迄今已連續42個交易日買超台股，今年迄今累計買超台股已超過2,000億元規模，達到2,004.46億元，外資和投信在台股形成土洋對作。

觀察外資法人今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，面板廠群創成為外資青睞首要標的，買超群創1.21萬張，不過也僅群創1檔個股外資買超逾萬張。

相較之下，聯電、彩晶、台新金成為外資今天狙擊前3大標的，分別遭外資賣超2.18萬張、1.03萬張、近1.03萬張，台積電也遭外資賣超9,166張排名第4，陽明、中信金也分別遭外資賣超7,759張、7,666張，排名第5和第6。根據統計，外資已連續5個交易日賣超台積電累計2.35萬張。

展望外資動向，兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，外資賣超台股長期趨勢不變，主要是指數編纂公司MSCI（明晟）將中國股市納入新興市場指數，提高陸股權重，台股權重因此下降，牽動外資在台布局，不過按照以往經驗，9月外資可能會有一小波回補潮。

期貨法人指出，美股拉回，牽動台股失守短均線和季線支撐，加上外資連續賣超，短線台股需提防波動劇烈。

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