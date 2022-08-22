升息拉高不動產收益門檻 壽險業這樣布局

商仲：升息拉高不動產收益門檻 壽險業南下布局

商仲表示，中央銀行升息拉高壽險業不動產最低收益門檻，推動業者往大台北以外地區布局，2020年12月起，壽險業在大台北以外地區買進商用不動產的金額合計逾新台幣420億元，比同時在大台北地區出手的金額高1.3倍。

進一步觀察壽險業在台北以外地區布局情況，業者主要鎖定具高收益率的商用不動產及工業地產，如廠辦、倉儲物流等，以實際購入案例來看，新竹、台中以商用不動產為大宗，桃園、台南則以工業地產為主。

高力國際副董事總經理黃正忠透過新聞稿分析，新竹、台中因產業發展成熟，對辦公室、零售、飯店等商用不動產有支撐力道，其中新竹在近2年間吸引新光人壽、中國人壽、全球人壽及富邦人壽等4家業者出手，合計金額約164.13億元。

新竹的商用不動產交易案中，有2筆為單宗金額突破50億元的指標交易案，分別是新光人壽以56.4億元買進新竹萊恩廣場，及全球人壽以58億元入手新竹國賓飯店（含行政大樓）。

台中則有中國人壽以120.5億元買進台中豐邑市政核心辦公大樓，為大台北以外地區罕見的單宗總額突破百億元大型交易案。

以工業地產為交易大宗的桃園，則因國際機場貨運吞吐、製造業擴廠及倉儲物流需求旺盛，吸引國泰人壽前往布局，2年間國泰人壽共計出手近120億元，取得廣豐新天地購物中心、高鐵桃園站前廣場地上權及楊梅、大溪與蘆竹等多筆工業土地。

台南則受惠科學園區發展快速，帶動周邊工業地產需求，除momo、嘉里大榮等業者購地自建物流中心，南山人壽也買下位於新市區的國際南科廠辦園區。

高力國際董事總經理劉學龍指出，市場預期年底前持續升息機會不小，機構法人的不動產投資策略將會更為靈活，具高收益率的廠辦，甚至帶租約的廠房、適合興建物流倉儲或資料中心的工業土地等產品，會更受矚目。