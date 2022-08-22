受困柬埔寨5台人返國 刑事局:已救助72人

柬埔寨求職打工詐騙事件頻傳，有5名受害台人透過民進黨立委伍麗華和公、私單位協力，於21日晚10時許搭機返台，根據刑事局最新統計，迄今受困台人已救援協助返國有72人。

刑事局透過新聞稿表示，昨天成功自柬埔寨救出5名台人返國，此案是由伍麗華在民間資源協助下，透過駐外警察聯絡官於柬埔寨金邊協助被害5人辦理手續後搭飛機轉往泰國曼谷，隨後由駐泰國代表處移民秘書與泰國機場觀光警察局協助完成在泰行政程序，於8小時內順利搭機返台。

同時，由屏東縣警察局、警政署航空警察局及刑事局國際刑警科於國內接機後，依正常程序完成人別確認及人口販運被害人鑑別工作，依鑑別情形通報各地社政機關、社政體系照護，並交由屏東縣警察局接續偵查究辦。

刑事局指出，針對海外受困國人救援方面，外交部、僑委會、內政部警政署和移民署已組成聯合專案小組，結合國內外公、私部門掌握資訊偕駐外館處全力開展，近日已有多件成功救援返國個案。

根據刑事局最新統計資料顯示，經政府及公私部門通力合作下，迄今受困國人已救援協助返國有72人；偵破人口販運案共有25件，逮捕75人，31人裁定羈押。

另外，航空警察局執行攔查勸阻勤務，自7月迄今也成功勸阻29人出境。

警政署呼籲，民眾透過網路求職或網友邀約前往高風險地區，應該更加小心謹慎，避免落入人口販運被害境遇，發生被害風險。