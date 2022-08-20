衣索比亞戰亂地區嚴重缺糧 傳女性出賣身體求生

聯合國世界糧食計劃署（WFP）今天警告，衣索比亞的戰亂地區泰格瑞省（Tigray）有近半人口面臨糧食嚴重匱乏，隨著當地民眾步入飢餓高峰季節，情況將更加惡化。

法新社報導，衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）政府自2020年11月以來就與反叛組織「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）衝突不斷，使得衣索比亞最北端的地區陷入嚴重人道危機。

世界糧食計劃署在涵蓋2021年11月到2022年6月的最新評估報告中表示，泰格瑞省600萬人口中，有89%處於無法確保糧食或缺乏穩定食物供給的狀態。

報告提到，約有47%受訪家庭「被歸為…糧食嚴重不安全」，而世界糧食計劃署今年1月評估的數字還只有近40%。

世界糧食計劃署表示：「飢餓愈來愈嚴重，營養不良率飆高，隨著民眾進入飢餓高峰季節，到今年10月作物收穫之前，情況還會惡化。」

雖然交戰雙方今年3月達成人道主義休戰協議，讓國際援助車隊得以重新把急需物資運到泰格瑞省首府馬凱勒（Mekelle），世界糧食計劃署仍做出如此急迫的評估；此外，燃料短缺也讓補給品配送更為艱難。

報告指出：「雖然人道行動的夥伴們提高了對泰格瑞省的補給…截至2022年7月26日，已有6105輛卡車抵達馬凱勒，但這不代表人道援助有增加，因為還有其他挑戰，例如燃料取得不易。」

6個月到50個月大的兒童營養不良的問題已暴增到驚人地步，在所有篩查兒童中，有6%被診斷為嚴重急性營養不良。

自衝突爆發21個月以來，泰格瑞省一直難以取得糧食和電力、通訊、銀行等基本服務。

泰格瑞人民解放陣線原本是這個地區的執政黨，阿比派兵推翻這個組織，理由是為了因應反叛團體對政府軍營的襲擊。叛軍則策劃了回擊，奪回泰格瑞省，還將勢力擴大到阿法（Afar）和阿姆哈拉（Amhara）地區，其後戰事陷入僵局。

阿比政府17日呼籲盡快簽署正式停火協議，以便恢復泰格瑞省的基本服務；但泰格瑞人民解放陣線堅持要先恢復基本服務才會開始對話。兩邊陣營都把目前僵局歸咎於對方。

英國「衛報」（The Guardian）報導，由於當局全面封鎖並沒收泰格瑞省數百萬人口所需匯款，人民迫於飢餓，不得不採取極端措施。

泰格瑞省內部傳出的報導指稱，許多女性為求生存被迫從事性工作，還有一些報導提及自殺案例有所增加。

泰格瑞省叛軍一年前奪回權力時，16歲的何婉（Hewan）原以為生活會改善，以前她的家境不錯，糧食從來不成問題。但如今她說：「我餓了。我父母和兄弟姐妹都餓了。我們等了好幾個月都沒獲得援助。」

她還說：「國外的親戚一直透過走私分子匯錢給我們，但現在已經很難找到走私匯款的人了。我們認識的那些都不再運作了。我們賣掉了所有財產。家裡沒有東西吃，所以我上街出賣身體。我還有什麼選擇？」