外資賣超台股逾兆元 分析師曝轉買關鍵

外資今年累計賣超台股突破新台幣1兆元，並超越前2年總和。外資分析師直言，賣超主因包括宏觀風險、明年經濟成長不確定性，並認為企業盈餘預測趨勢將是外資是否轉賣為買的觀察指標。

受到高通膨、俄烏戰爭、美國聯準會（Fed）升息及中國軍演等因素影響，台股在今年1月5日盤中創下18,619點歷史高點後走跌；截至8月19日止，指數收在15,408.78點，累計今年來下跌2,810.06點，而外資今年賣超至今天正式突破新台幣1兆元。

瑞銀台灣證券策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾接受中央社記者訪問表示，外資賣超主要原因之一為宏觀風險，例如貨幣政策不確定性；另一個原因是市場認為2023年經濟成長具有不確定性。

陳玟瑾指出，其他亞洲市場2023年企業盈餘成長率預估介於7%至24%，台灣市場盈餘成長率較低、約5%，但本益比卻較高；高殖利率股的關鍵在於是否能填權息，而能否填權息仍需回歸到基本面。

她表示，目前市場因存貨風險等因素，已開始下修2023年盈餘預測，包含電腦及手機供應鏈、金融及原物料產業。瑞銀認為，盈餘預測趨勢仍是外資是否轉向買超的觀察指標。

被外資圈稱為最懂台灣的「台灣先生」谷月涵告訴中央社記者，外資在全世界都賣很多股票，不只是台股。他提到，台灣電子股下跌空間不小，因為前2年半導體嚴重缺貨，生意非常好，投資很多產能，也增加很多庫存，今年在俄烏戰爭、通貨膨脹等影響下，經濟開始碰到一些瓶頸。

谷月涵觀察，通膨已影響下游需求，手機現在賣得不好，電子公司原本缺貨，現在卻供貨過量。電子股占台股比重較大，因此外資賣得比較多。

他解釋，當全世界經濟局面不穩定時，很多資金會往美元移動當作安全目標，帶動美元繼續升值，因此美元資產市場表現會相對比較好一點。

談到外資轉買時機，谷月涵坦言「很難講」，要看空頭市場何時結束。近期包含銅等原物料、石油價格都開始下滑，代表商品價格趨於穩定，等到利率也開始走跌，外資會比較願意投資新興市場，台灣是最大的新興市場之一，有望吸引外資回頭。

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