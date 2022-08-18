升息年搶買利變保單？金管會提醒留意4點

13家壽險公司今年初以來競相調高利變型保單宣告利率搶市，遭金管會開出停售保單等處分。金管會提醒消費者，投保利變型保單，應注意宣告利率並非保證利率等4點事項。

壽險公司不當調升利變型保單宣告利率，金管會今天命令13家業者下架19張保單，並對12名商品簽署人員給予記點處分，為金管會罕見大規模要求壽險公司停售特定保單。

今年美國持續升息，利變型保單買氣轉熱，金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會特別提醒消費者，選擇投保利變型保單時應特別注意4大事項。

第一，利變型保單本質仍為保險商品，保險公司會收取提供保險保障的保險成本及附加費用，且宣告利率並非保證利率，民眾購買時應慎選適合自己的保險商品。

第二，各保險公司宣告利率雖有高低差異，但消費者購買時不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量，宜先向保險公司索取保單條款樣張，詳細檢視商品保障範圍是否符合自身需求。

第三，利變型保單雖具有宣告利率機制，但因屬於長期契約，若保戶想提前辦理解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約導致無法拿回所繳保費的全部金額。

第四，外幣收付的利變型保單保費及保險金等款項給付幣別均為外幣，消費者購買前應特別注意匯率風險。

同時，張玉煇強調，保險公司經營不應為追求短期業績，不當調高宣告利率或同一區隔資產調整宣告利率對現售與停售商品調整幅度採取不一致標準，忽略未來長期穩健發展。

今天遭金管會勒令停售的19張利變型保單，包含元大人壽世代相傳、美利傳和優利；友邦人壽創富人生；中國人壽新美鑫旺、鑫美好；台灣人壽吉美勝、傳承富滿；宏泰人壽美利鑫富；南山人壽佳美鑽、多美滿；第一金人壽美樂多；國泰人壽益美雙盈、鑫美利101；富邦人壽美利鑫旺、金采、金采年年；遠雄人壽美滿美超旺；台銀人壽金美滿。

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