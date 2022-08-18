買方觀望 合庫金四字點評下半年房市

即使建材價格仍居高不下，成本面因素推升房價，但隨著政府部會聯手打炒房、美國台灣升息和國際地緣政治影響等不確定性因素，房市買方已出現觀望氛圍，展望下半年房市，合庫金以「價平量縮」4字點評。

合庫金今天舉行第2季線上法人說明會，合庫金今年上半年稅後淨利為新台幣93.48億元，年減8.35%，總資產為4兆3134億元，每股盈餘（EPS）為0.64元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.22%及0.43%。

合庫金上半年獲利動能主要來自子公司合庫銀行，合庫銀行稅後淨利為83.19億元，觀察存放款業務成長動能持續提升，且逾放比0.2%及備抵呆帳覆蓋率584.44%遠優於去年同期表現，資產品質仍穩健。

截至今年6月底止，合庫銀行放款餘額為2兆4839億元，年增2.42%，主要動能來自中小企業放款及個人房貸放款成長，存款餘額為3兆4927億元，年增4.18%，主要是新台幣總存款餘額增加2.49%及外幣總存款餘額增加13.58%所致。

展望下半年房市，合庫金主管表示，建材價格居高不下及缺工問題仍在，成本面因素讓房價不易有下跌空間。

不過，合庫金主管點出，去年下半年以來房市價量已有相當幅度漲勢，央行及相關政府部會為穩定房價祭出管控政策持續發酵，且受美國聯準會（Fed）和央行升息及俄烏戰爭對全球經濟產生影響，買方已開始觀望。

因此，合庫金預估，今年下半年房市將呈現「價平量縮」狀態。

合庫金今天法說會中並揭露，截至今年7月底止，合庫銀行房貸餘額為6115億元，較去年同期成長7.6%，土建融餘額為1565億元，較去年同期成長4.3%。

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