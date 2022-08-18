徐秀蘭會AIT處長 環球晶：德州新廠11月動土

美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅日前與半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭會面，了解環球晶在美國德州新廠投資計畫。環球晶表示，德州廠預計11月動土。

美國在台協會（AIT）今天在臉書貼文發布孫曉雅與徐秀蘭會面的消息，指出除了解環球晶在德州謝爾曼市的新廠投資計畫，並討論如何加強全球半導體供應鏈的戰略。

AIT表示，認可台灣在全球供應鏈扮演重要角色，尤其是在半導體等關鍵技術上，將繼續共同努力，確保供應鏈安全穩固。

環球晶規劃斥資新台幣550億元在美國德州新建12吋矽晶圓廠，這是環球晶1000億元擴充計畫的一環；環球晶同時將斥資450億元投入既有廠區擴充。

環球晶多次說明選擇在美國新建矽晶圓廠的原因，主要考量客戶皆於美國設廠，市場需求增加，還有政府支持、水電費與土地成本合宜、可就近供貨客戶減少碳足跡，此外，環球晶在美國已有團隊，應有助加速建廠。

環球晶之前將美國晶片法案視為德州新廠投資案的關鍵要素，隨著美國晶片法案通過，環球晶在德州的新廠投資案也定案，預計11月動土。新廠產能預計2025年開出，若達到最高產能每月120萬片，總投資金額將達50億美元。

延伸閱讀

環球晶法說後 中信投顧升評

環球晶打臉長約鬆動傳聞 關鍵曝

全美最大 環球晶赴德州建12吋矽晶圓廠