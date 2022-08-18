缺車太嚴重 和泰車下修全年目標至43萬輛

全球車用晶片及部分原料持續短缺，車市龍頭和泰汽車總經理蘇純興今天證實，晶片荒舒緩程度不如預期，進口車缺車嚴重，預計第4季也補不了，和泰下修今年台灣車市目標，由46萬輛下修至43萬輛。

TOYOTA總代理和泰汽車今天在台中麗寶國際賽車場舉辦全新小型跑車TOYOTA GR86上市發表會，手排自排車型首批僅限量60台，首度在自排車型中加入了ADAS主動駕駛輔助系統，售價新台幣152.8萬元起。

伴隨GR86上市，TOYOTA品牌同時宣布將進軍Web3的元宇宙世界，發行TOYOTA在台灣的首款NFT–GaRage 86。

蘇純興受訪時表示，今年台灣新車市場買氣仍然十分熱絡，但晶片及零件短缺仍未紓解，原本認為下半年進口車供應量會逐月增加，但第3季到貨狀況比想像差，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆、俄烏戰事，造成生產端卡關，缺料問題一直無法獲得改善，第4季也很難樂觀，導致現階段很難樂觀看待今年車市。

蘇純興說，國產車還算好，進口車缺車情況真的很嚴重，和泰車目前手上就有1萬台Toyota的訂單交不出來，Lexus有6,000台。在短期缺車好轉無望下，決定將今年全台新車規模從原估的46萬台下修至43萬台。

和泰指出，TOYOTA多款進口車缺車嚴重，現在下訂交車期要等大約1年，熱門車款RAV4就有近3,000張訂單還沒交車、Alphard近1,000張訂單未交車。因此和泰車也同步下修全年銷售目標，從原來的15.5萬輛下修至14.7萬輛，但市占率預估仍可站上34%。

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