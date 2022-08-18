連40買創紀錄!得鎳者得未來 投信押寶華新

台股今天震盪收低，三大法人合計為賣超，其中外資及陸資賣超新台幣77.39億元，調節個股包含面板雙虎群創、友達等。另外，大成鋼則同時受到外資、投信青睞。

台股今天震盪收低，終場下跌68.69點，收在15,396.76點，跌幅0.44%，成交值新台幣1,978.79億元。

三大法人合計賣超台股77.36億元，其中自營商賣超7.47億元，投信買超7.5億元，外資及陸資賣超77.39億元。

外資賣超前10名個股中，以群創被調節約2.3萬張居冠，接著是被賣超約1.3萬張的台新金，及被調節9,772張的中信金；其餘外資賣超個股依序為元大台灣50反1、力積電、友達、長榮、台積電、華航及富邦金。

外資買超方面，則以敲進4,243張精英居冠，3,599張安集居次，接著是3,284張中砂；其餘外資買超個股分別為大成鋼、亞泥、統一實、英業達、仁寶、華通及力麗。

今天邁入連40買的投信，則以買超2,489張華新居冠，1,988張智原居次，接著是1,793張技嘉；其餘投信買超個股分別為中信金、台表科、大成鋼、永豐金、智邦、南電及拓凱。至於投信賣超第1名則是中華電，調節2,488張。

（中央社）

受美國聯準會恐繼續升息、大陸擴大限電至長三角地區等諸多利空消息衝擊，台股18日收盤跌破5日線，收15,396點，不過多頭司令投信仍力挺台股，買超逾7.5074億元，創下連買40日，總買超逾588.01億元的新高紀錄。而華新（1605）在國際銅、鎳原料行情止跌回穩，有利Q4營運，加上海外布局等利多消息加持下，投信連5日買進，買超逾1.2萬張，似乎看準「得鎳者，得未來」的說法。

觀察三大法人資金動向，外資本周天天賣超，今日賣超77.48億元，自營商則連三賣，續賣7.48億元；唯獨投信連40日加持台股，買超7.51億元 ；從盤面來看，權值股表現低迷，護國神山台積電下挫1.33％，跌破五日線，收520元；鴻海與聯發科也收黑，其他如中華電、台達電、聯電、日月光投控走勢也普遍震盪，盤面以中小型個股表現為主。

針對今日投信買超的華新，先前有不鏽鋼專家指出，近來美國通膨降溫，聯準會升息的腳步可能趨緩，美元走弱因而帶動國際鎳價回升，專攻電線電纜、不銹鋼的華新股價受惠起漲。

此外，據《商周》報導，華新領先鴻海搶先從大陸第一大民營鋼鐵集團青山控股取得旗下印尼旭日公司逾5成股權，共同開發電池用的「冰鎳廠」，預計明年將能完成4條產線。

由於鎳是鋼鐵、軍工及電池領域都會需要的重要原料，其中，新能源車電池的應用更是大量仰賴鎳的使用， 光是大陸市場，據大陸乘聯會8月9日所公布的7月汽車產銷數據，新能源車銷量年增率接近1.2倍，持續呈現高成長，因此「得鎳者，得未來」這一名言便在大陸流傳開來，而華新的佈局不僅被認為是在電池市場搶得先機，也吸引了投信的信心加持。

據統計，投信今日10大買超個股，第一是華新（1605）2,489張、第二是智原（3035）1,988張、再來是技嘉（2376）1,793張、中信金（2891）、台表科（6278）、大成鋼（2027）、永豐金（2890）、智邦（2345）、南電（8046）、拓凱（4536）。

投信今日10大賣超個股，第一是中華電（2412）2,488張、第二是強茂（2481）2,279張、再來是漢翔（2634）2,243張、旺宏（2337）、世紀鋼（9958）、智易（3596）、新光金（2888）、玉山金（2884）、上緯投控（3708）、臻鼎-KY（4958）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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