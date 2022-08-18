世衛：巴西猴痘病例增加趨勢令人擔憂

世界衛生組織（WHO）17日呼籲巴西政府盡速向民眾宣導感染猴痘的風險，因為巴西在確診猴痘病例數的國家中排名第5，國際衛生機構對此趨勢感到擔憂。

世衛猴痘專家路易斯（Rosamund Lewis）今天在日內瓦的記者會上指出，巴西是因感染猴痘人數激增而引起關注的地方之一。

路易斯表示，目前全球有92個國家約3.5萬例確診病例，美國以1萬1100例確診病例居首，西班牙5700例，德國3100例，英國3000例，巴西2893例。

路易斯指出，重要的是要有強有力的反應，提供訊息、行動和證據。雖然世衛組織已經宣布猴痘為國際緊急事件，仍擔心許多國家政府未採取足夠的措施來應對新的健康危機。

路易斯表示，一些國家顯示出令人擔憂的趨勢，巴西就是其中之一，病例數繼續上升，巴西政府需要落實所有防疫措施，並告知民眾做好自我保護。

世衛組織區域和國家辦事處願意提供幫助，但路易斯強調，巴西在訊息方面做出強有力的反應很重要，民眾需要透過訊息了解哪些行為會使他們處於危險之中。

路易斯還建議巴西政府與受猴痘感染影響的社區和群體接觸並收集證據，因為這對目前正在制定對策的巴西來說，至關重要。

世衛首席緊急情況專家萊恩（Michael Ryan）也敦促各國政府認真對待猴痘引起的健康危機。

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）15日重申，暫時不會宣布猴痘為緊急公共衛生事件，因為巴西的猴痘疫情還沒有嚴重到需要宣布為緊急公共衛生事件的地步，到目前為止，沒有相關部門提出這類技術性要求。

實際上，上週全國衛生廳長委員會（CONASS）已呼籲政府宣布巴西進入緊急狀態。