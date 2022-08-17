亞太頂級商辦 台北首爾胡志明屬房東市場

全球獨立不動產專業顧問公司瑞普萊坊（Knight Frank）公布最新一季亞太地區頂級商辦市場報告。23個亞太城市中，65%屬於有利於承租方議價的「租客市場」，僅台北、首爾、胡志明因為供不應求，屬於「房東市場」。

瑞普萊坊報告指出，儘管面對40年以來最猛烈的通膨壓力，以及各國積極升息，但亞太地區頂級辦公室，半數以上的市場已經恢復到疫情前的租金水準。繼第1季租金季漲0.8%，第2季租金續漲1%。連3季復甦之後，預期全年租金漲幅將超過2%。

萊坊調查統計範圍為亞太地區，包含東亞、東南亞、紐澳、南亞等23個主要城市頂級辦公室租金、空置、供需現況。

根據調查研究，空置率部分，在科技業的推動下，第2季空置率下降，只有少數因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而封城的地區，不降反升，其餘城市則復甦力道強勁，其中以首爾的空置率1.6%、台北市2.43%的表現最佳。

萊坊的全球租賃策略及解決方案部門主管提姆．阿姆斯壯推斷，隨著重返辦公室的比率繼續上升，預期下半年的空置率還會下降。雖然許多企業持續採取混合式辦公模式（Hybrid Working），但亞洲大多數承租人還是以傳統辦公室為主，頂級辦公室租金向上的趨勢明確。

根據調查研究，23個亞太城市中，金邊的空置率45%、吉隆坡28%、雅加達27%、孟買20%、馬尼拉19%，中國大部分的一線城市也高居雙位數，因此有65%的城市屬於有利於承租方議價的「租客市場」。相對來說，只有首爾、台北、胡志明三地因為供不應求，屬於少數的「房東市場」。

瑞普萊坊商業不動產服務部資深總監盧佳青表示，台灣第2季雖然受到本土疫情升溫、升息、金融市場波動的三重挑戰，有部分科技、加密貨幣產業縮編或撤出市場的狀況，但整體商業環境穩定，並未影響商辦租賃需求。