美股漲跌互見 績優題材個股聚焦

美國零售業財報報喜，帶動類股強勢，台積電及聯電ADR雙雙拉回休息，美股漲跌互見，分析師表示，等待美國聯邦準備理事會（Fed）公布7月會議紀要前，加上江蘇、四川限電令也讓投資人轉趨觀望，資金聚焦財報亮眼，營收成長個股表現為主。

沃爾瑪（Walmart）等零售商銷售獲利帶動道瓊標普收高，科技股表現稍弱，美股漲跌互見，道瓊工業指數上漲239.57點或0.71%，收34152.01點。標準普爾指數上揚8.06點或0.19%，收4305.20點。科技股那斯達克指數下滑25.50點或0.19%，收13102.55點。費城半導體指數挫跌31.683點或1.03%，收3045.644點。

分析師指出，美國第2季財報優於預期，加上通膨開始放緩，帶動一波反彈，台股也在半導體及跌深股領頭下，突破萬五大關，並站穩季線之上，唯短線反彈已超過1500點，隨著指數站上15297點季線，難免會稍為整理，個股表現為主。

法人則認為，美國10年期公債殖利率上揚對科技股等高成長類股形成壓力，那斯達克指數收低。市場對經濟硬著陸的擔憂再起，恐壓抑今天半導體類股表現，不過台灣企業上半年獲利表現亮眼，上市公司年增24.55%，上櫃公司年增18%，其中半導體、航運業、電子零組件業都是主要動能，下半年展望佳，營收成長個股仍是市場聚焦所在。