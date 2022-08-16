消費回流了 Q4人力需求創11年來同期新高

勞動部今天公布人力需求調查，看好國內COVID-19疫情穩定加消費回流，10月底人力需求淨增加6萬人，創11年來同期新高，而住宿餐飲業的數據更是翻倍成長、需求達5000多人。

為了解10月底就業市場人力需求情形，勞動部7月4日至7月22日就員工規模30人以上的事業單位辦理「111年第3次人力需求調查」，回收有效樣本計3021家。

勞動部統計處處長梅家瑗今天指出，隨各國防疫管制持續開放，新興科技應用與數位轉型商機延續，加上國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定、消費人潮回流，內需服務業景氣回溫，事業單位持續增僱員工。

根據調查顯示，事業單位10月底較7月底人力需求淨增加6萬人，創下民國101年以來，11年來同期新高。

若依照行業別觀察，以製造業人力需求淨增加2.9萬人較多，包含電子零組件製造業淨增加0.6萬人，金屬製品製造業、電腦電子產品及光學製品製造業都淨增加0.4萬人，而其次則是批發及零售業淨增加0.7萬人。

統計調查也顯示，住宿及餐飲業淨增加為0.5萬人，不但是歷年同期的新高，與同期數據最高為2000多人相比，需求甚至翻倍成長。

梅家瑗指出，過往餐飲業多在第三季旺季時人力需求大增，今年則反在第四季增加，可能是因為疫情間人力大幅減少，而在後疫情期間必須增補人力有關。

根據統計，事業單位10月底較7月底增加人力主要原因，以「公司營運擴增或多角化經營」占58%最多，「退離者之補充」占23.7%次之，兩個合計就占8成。