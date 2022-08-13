5中企將自美下市 分析:有關審計監管談判

中國5家大型國企昨天相繼宣布，其ADR（美國存託憑證）將從紐約證交所下市，引發市場關注。分析普遍認為這起事件與中美審計監管談判有關，然而並不會對談判造成消極影響。

中國人壽、中國石油、中石化、中國鋁業、上海石化等大型國企，昨天相繼宣布將其ADR將從紐約證券交易所下市。其中，中國人壽的公告稱最後一個交易日可能不晚於9月1日。

由於正值中美審計監管協議草案協商之際，加上有超過百家的中概股遭美國證券交易委員會（SEC）列入面臨退市風險名單，因此這5家企業的舉動格外引發市場關注與憂心。

據路透社報導，美國2020年底通過「外國公司問責法」（HFCAA），要求在美上市的外國企業必須嚴格遵守美國審計標準，否則將無法在美國證券交易所掛牌。長期以國家安全為由拒絕外國監管機構取得審計底稿的中國企業因此面臨退市風險。

報導指出，這次宣布退市的5家企業，在今年5月時被列入退市風險名單。在發出自美退市的公告後，5家企業12日在美股的股價均下跌，跌幅約在3%左右。報導提到，目前仍不清楚這5家企業自美退市是否會對審計監管協議草案的談判造成影響，而市場人士對這件事情有不同的分析。

專攻美國資本市場的中國遠達律師事務所高級顧問詹凱認為，中國透過這樣的方式表達「耐心已逐漸消磨殆盡」的信號，集體退市確實不是正面的消息。

然而部分受訪的美國市場分析師則認為這是一個積極的信號，這些企業退市有助於為審計監管協議草案的談判鋪平道路。

主要的原因在於這些公司的交易量非常小，對美國資本市場來說不是損失。這個行為的背後顯示「中國將決定允許哪些公司在美國上市，進而讓這些公司接受SEC的審計調查。」

目前，中美雙方持續就長期存在的審計問題進行談判。中國證監會雖在今年上半年表示，會加快推動企業境外上市監管新規，推動中美審計監管合作取得成果。然而，據外媒於今年7月時報導指出，雙方在審計監管協議草案上仍有分歧，實際進度目前仍不明朗。

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