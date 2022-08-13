中國一帶一路釀爛尾危機 國際貨幣基金介入

中國境內的「爛尾樓」風暴仍未平息，中共領導人習近平在海外力推的一帶一路倡議則導致國際間的「爛尾國」危機，西方國家痛批這是債務陷阱外交，國際貨幣基金介入其中，以遏止危機蔓延。

2013年秋，習近平訪哈薩克和印尼，先後提出建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路，也就是一帶一路倡議，標榜藉由造橋鋪路等闢建基礎建設的援助，帶動新興國家的經濟繁榮發展。

香港「南華早報」（SCMP）11日報導，但近年來，針對中國資助開發中國家大興土木，闢建所費不貲的基礎建設，效益和永續性引發激烈爭辯，上週非洲國家辛巴威回絕一筆原已敲定但尚未支付高達16億美元來自中國的借貸。

這筆錢大部分來自中國輸出入銀行與中國工商銀行，但辛巴威推掉這筆借貸後，中國同意展開債務重組，使得這個位於非洲南部的國家可望取得IMF提供的140億美元紓困。

2020年，辛巴威成為疫情期間首個債務違約的非洲國家，當時曾還不了170億美元的外債，當中包括30億美元債券，另一非洲國家尚比亞也是因投入機場、公路與水力發電，而積欠中國約60億美元。

中國藉由一帶一路使得開發中國家陷入債務困境，如此就能藉由借貸國的違約，大搞政治操作並掠奪戰略據點，雖然中國當局矢口否認，甚至若干專家學者辯解，但此等居心叵測被國際社會痛斥。

因全球升息並擔憂開發中國家的債務風險惡化，「永續」與「透明」已成為諸如國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）等相關金融機構聚焦的關鍵字。

專家說，這些向來由美國與富庶的七大工業國集團（G7）掌控的國際組織，現正要求借貸國披露更多訊息，當中包括與中國敲定借貸協議的國家。

巴西經濟學家卡努托（Otaviano Canuto）表示：「根據針對個別開發中國家的債務永續評估，IMF與世界銀行評估，好幾國正邁入無以為繼的絕路，即因如此，兩個組織建議有必要採取若干的債務重建措施。」

全球最貧窮的68國家在今年得還債528億美元（約合新台幣1兆5816億元），中國就佔了1/4，儘管中國大手筆借貸建設融資，但不夠透明的作風招致特別是美國的批評，指控中國以借貸惡搞「債務陷阱外交」。

出自國際發展研究室AidData的報告指出，「若干指標」顯示，當前IMF正施壓借貸國揭露更多有關一帶一路倡議的合約內容，尤其是可能使得與其他債權人更不易協調債務重組的條款與條件。

AidData執行長派克斯（Bradley Parks）說：「例如，他們注意到（一帶一路倡議）貸款合約的現金擔保條款，對於借貸國的外匯，中國藉此享有優先取得的權利。」

而IMF更嚴格的透明公開要求，已使得若干投入於一帶一路倡議的國家如巴基斯坦相當有感，這個南亞國家7月中與IMF達成一項規模達60億美元，避免陷入債務危機的初步紓困協議。

近幾周巴基斯坦盧比貶值，加上主要的大宗物資像是燃油和天然氣等價格飛漲，已損及巴國的外匯並加劇經濟的困境。

巴基斯坦智庫戰略研究所（Institute of Strategic Studies）研究員費瑟（Muhammad Faisal）說，IMF迫使巴基斯坦披露所有國內外的債務，如此才能取得紓困。

派克斯說，美國政府「鼓勵」IMF加強監管債務處置，此舉顯然是針對中低收入和符合世銀國際發展協會（International Development Association）援助的國家，目的就是要提升他們，妥善評估主權債務合約的規範及金融條款的能力。

不過「國際戰略研究所」（IISS）亞洲區執行長克萊布崔（James Crabtree）表示，針對如何才是資助基礎建設與其他投資的最佳可行之道，美國與盟友可能會持續以「債務問題」凸顯向中國借貸的種種不利，如此將成為「美中長期拚搏」的過招之一。

斯里蘭卡金融分析師加法爾吉（Murtaza Jafferjee）也呼應上述觀點，並說這是大國在開發中國家競逐影響力的地緣政治角力，這個位於南亞的國家今年4月驚爆510億美元的債務違約後，地緣政治的角力全面展開。

斯里蘭卡陷入一發不可收拾的政經混亂後，美國隨即凸顯中國是這個國家的最主要債權國，上月美國財政部長葉倫更呼籲北京，重組與斯里蘭卡的雙邊貸款。

放眼未來，配合IMF倡議的債務永續標準中國能達到甚麼樣的程度仍是一團謎，但開發中國家短時間之內仍難擺脫債務危機的夢魘。

加上當前全球經濟發展趨緩，克萊布崔說，世界各國可能還將目睹，引發斯里蘭卡當前政治危機的債務壓力，在其他新興國家重演。