外資回補晶圓雙雄 敲進面板雙虎逾7萬張

受美股強勢反彈激勵，台股今天放量站上萬五大關，外資在連3天賣超後，今天轉為買超新台幣逾140億元，回補晶圓雙雄、鴻海、面板雙虎等股票。

美股因美國通膨數據趨緩而強漲，激勵台股今天開高走高，盤中指數一度來到15,204.79點近一個半月的波段高點，終場上漲258.83點，收在15,197.85點，漲幅1.73%，成交金額放大為2,189.84億元。

三大法人今天同步買超達167.33億元，其中，自營商買超15.74億元，投信買超10.91億元，外資及陸資買超140.68億元，這是外資連續3個交易日賣超後，首度轉為買超。

外資買超排行中，第一名為友達，買超逾4.1萬張，其他依序為聯電3萬4,051張、群創3萬1,051張 、鴻海2萬3,036張、台企銀2萬944張 、中鋼1萬5,214張、元大滬深300正2 1萬2,274張 、新光金1萬305張 、統一實9,969張、台泥9,022張，包括面板股、原物料、金融族群等受到外資青睞，台積電也位列外資買超第12名，外資回補晶圓雙雄與面板雙虎。

外資賣超前10名個股方面，第一名為台新金，賣超逾1.1萬張，其他依序為開發金、耿鼎、元大台灣50反1、所羅門、堤維西、華航、元晶、東陽、中信金，金融股及汽車零組件股為外資調節重點。

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