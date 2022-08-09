吳德榮估輕颱木蘭10日生成 山區留意雨勢

氣象局今天針對大台北及東半部發布高溫資訊。氣象專家吳德榮9日表示，輕颱木蘭預計明天生成、無侵台機會，但受其外圍水氣影響，東南部、恆春半島易有局部陣雨，山區留意較大雨勢。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有機會連續出現攝氏36度高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，「熱帶低壓」昨天在「季風環流」內形成，預計明晨達「輕颱」強度，明天下午已在雷州半島附近，無侵台機會。

吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓向北北東轉北再轉西北，呈現逆時鐘迴轉的行徑，為受「季風環流」導引的特徵，今晨觀測資料顯示，東南部及恆春半島受其外圍水氣影響，已有回波帶來降雨。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天持續晴朗炎熱，最高溫達37、38度，須防曬、防中暑；東南部及恆春半島則因「季風環流」外圍水氣，有局部陣雨，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，11至15日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，須防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。