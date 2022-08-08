外資大砍半導體、金融股 反手買超這十檔

台股今天開低震盪收斂跌幅，指數終場小跌15.63點，守住15000點關卡。外資賣超新台幣23.57億元，賣超以半導體及金融股為主。

台股今天電子與汽車類股表現疲弱，航運及金融股走揚撐盤，指數終場收在15020.41點，小跌15.63點，跌幅0.1%，成交值萎縮至1714.06億元。

三大法人進出方面，外資及陸資今天賣超23.57億元，自營商買超0.39億元，投信買超20.57億元，呈土洋法人對作局面，三大法人合計賣超2.61億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名，包括華邦電、聯電、京元電及智原4檔半導體股，還有開發金、第一金及永豐金3檔金融股。

受外資賣超影響，包括華邦電、聯電、京元電及智原股價下挫逾2%；開發金、第一金及永豐金股價表現不同調，開發金股價以平盤13.35元作收，第一金下跌0.78%，永豐金上揚1.46%。

外資其餘賣超前10名還有華新、中鋼及群創。

外資買超前10名個股相對分散，除同步買超華航及長榮航，其餘還有元晶、華通、友達、新光金、中磊、宏碁、漢翔及所羅門，遍及太陽能、印刷電路板、面板、金融、網通、電腦等領域。

分析師王兆立表示，台股上有壓力，下有支撐，預期短期將呈大箱型整理格局，以個股表現為主；美國本週將公布消費者物價指數（CPI），是市場關注重點。

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