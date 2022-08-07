本周逾40家法說登場 聚焦五大廠展望

上市櫃公司第2季財報公告期限將屆，下週將有超過40家公司召開法人說明會，包括鴻海、華碩、國巨、仁寶及廣達5大廠的未來展望將是市場關注焦點。

鴻海線上法說會將於8月10日登場，華碩及國巨線上法說會緊接著於11日舉行，仁寶及廣達預計在12日召開線上法說會。

鴻海已公告7月營收達新台幣4,750.99億元，創同期新高，較去年同期成長13.66%，對第3季展望審慎，並預期全年應可優於原先的持平看法。不過，通膨、疫情與供應鏈後續變化需密切觀察。

受高通膨影響，包括筆記型電腦、電視及手機等市場買氣疲弱，科技產業籠罩在旺季需求不旺及高庫存陰霾之下，供應鏈下半年以去化庫存為首要任務。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離台後，中國在台灣周邊展開實彈軍演，台海緊張情勢升溫，中國並大規模暫停台灣食品和農產品進口，市場關注中國後續動向及對產業供應鏈的影響。鴻海、華碩、仁寶及廣達等大廠的看法備受矚目。

美國7月就業數據優於預期，加深外界預期聯邦準備理事會（Fed）採取更激進動作以緊縮貨幣供給，影響美股5日多數下跌。道瓊工業指數上漲76.65點，漲幅0.23%；那斯達克指數下跌63.03點，跌幅0.5%；費城半導體指數下跌28.013點，跌幅0.91%。

國內法人表示，美國下週將公布7月消費者物價指數（CPI），是通膨重要指標，結果將持續牽動美股與台股走向，是市場關注重點。由於當前變數仍多，預期台股短線可能區間震盪整理。

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