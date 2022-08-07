陸學者：近期行動還不算經濟制裁台灣

中國大陸不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，出招打擊台灣經濟。大陸涉台學者唐永紅卻指出，有關行動並非經濟制裁，如果真要制裁就要大幅度減停自台灣的進口。

中國大陸在裴洛西訪台後，宣布禁止百家台灣食品廠的產品輸出大陸，以及柑橘類水果、白帶魚、凍竹莢魚暫停輸入，天然砂暫停對台出口。除此之外，要求出口到大陸產品的包裝須標示「中國台灣」。

陸媒觀察者網報導，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅稱，大陸方面有關行動，「只是正常處理兩岸經貿活動中出現的問題」，並稱行動並非經濟制裁。

唐永紅表示，如果真的要制裁，那就要大幅度減停自台灣的進口，「打痛它」。目前頒布的這些措施，「既不是制裁，對台灣經貿的影響也非常有限」。

唐永紅並談及兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

他指出，ECFA是在「九二共識」的基礎上簽訂的，如果「民進黨當局」否認「九二共識」，大搞台獨分裂活動，勾連外部反華勢力阻礙大陸發展，體現對台讓利的ECFA早期收穫清單，「也就失去了繼續運作下去的正面意義」。

唐永紅表示，本來有利於台灣民生經濟發展的兩岸經貿交流，不僅未能起到「反獨促統」的作用，客觀上反而不利於「反獨促統」。