最新GDP成長預測12日出爐 學者：台灣保三有兩大變數

主計總處12日將公布最新全年經濟成長率預測，外界預期可能較5月底的3.91%再微幅下修。學者表示，台灣出口面臨的挑戰近期才會真正顯現，能否「保三」，須留意下半年出口、消費兩大變數。

近期因為俄烏戰爭持續，全球通膨情勢仍高，加上歐美經濟成長可能放緩，國內智庫中經院跟台經院分別下修今年經濟成長率到3.56%跟3.81%，消費者物價指數（CPI）年增率則上修到3.11%跟2.95%。

主計總處在7月29日發布第2季經濟成長率概估3.08%，略低於5月預測數。主計總處官員分析，如果第3、4季經濟成長率維持跟5月預測數不變，全年經濟成長率將會調整為3.85%，將略低於5月預測的全年經濟成長率3.91%。

主計總處將在8月12日公布下半年最新經濟預測數，外界評估今年經濟成長率3.91%可能下修，主計總處官員也說，由於今年第2季CPI年增率3.46%比先前預測高一點，全年CPI上修可能性較大。

中央大學台經中心執行長、經濟系教授吳大任告訴中央社記者，下半年影響經濟成長率最主要有兩大變數，分別是出口以及消費動能。

美國今年升息又快又急，歐洲、英國相繼宣布升息2碼，不過歐美通膨仍然高漲，吳大任指出，升息主要是為了抑制需求面造成的通膨，也可能讓消費減少、總需求下滑，達到抑制通膨效果。

隨著各國啟動升息列車，吳大任表示，從家庭經濟來看，貸款利息等支出都會增加，進而排擠非必要性支出，像是手機、筆電跟3C產品等，這部分也是台灣出口主力，不少消費性電子廠商近期提到去化庫存壓力上升，如果進一步影響上游半導體產業，下半年也可能影響台灣出口動能。

吳大任指出，台灣截至6月出口表現都還不錯，但是各國升息帶來的效應也需要時間發酵，隨著美國今年到7月累計已經升息9碼（1碼為0.25個百分點），7月升息3碼效應可能到8、9月才會顯現，加上美國、歐洲、中國近期經濟都有放緩，「台灣出口面臨的挑戰近期才會真正顯現」。

第二個變數在消費，隨著疫情趨緩，國內消費下半年雖有望回溫，不過，吳大任提醒，台灣去年經濟亮眼主要是出口支撐，如果出口下半年明顯衰退，製造業廠商可能放無薪假，甚至連帶導致失業率上升，影響就會反映在所得面，進而衝擊國內消費動能。

吳大任指出，目前國內智庫相關經濟預估還是比較樂觀一點，但下半年變數多，主計總處12日確實可能微幅下修經濟成長率，並上修CPI年增率。

中經院院長張傳章則認為，主計總處第2季經濟成長率概估雖然微幅下修，但民間投資、資本形成依然穩健成長，「看到數據有放心一點」，下半年可能有三大不確定因素。第一是國內疫情趨緩，加上適逢暑假期間，如果第3、4季消費力道拉升，全年經濟成長率會比較樂觀。

第二要觀察通膨議題，留意大宗物資價格回跌是否為短暫現象；第三則是最重要的一點，國際貨幣基金組織（IMF）最近把全球經濟成長率從3.4%下修到3.2%，美國、中國各自下修到2.3%跟3.3%，美、中是台灣主要出口國，是否影響第3季、第4季出口還要觀察。