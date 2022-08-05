韓媒示警陸祭經濟制裁 將扣押台進口貨物

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台引發中方不滿，中國隨即展開軍演，另將祭出經濟制裁。韓媒引述業界說法表示，韓企在中國的工廠已收到通知，稱標示原產地為台灣的進口貨品將遭海關扣押。

韓媒亞洲經濟今天引述業界及中國當地消息人士說法獨家報導，中國海關4日通知在當地設有工廠的韓國企業，若進口零件上標示原產地為台灣（Made in Taiwan）或中華民國（R.O.C: Republic of China）將全數扣押。

據悉，被警告受影響的零件品項包括電池等電子產品相關零件，及含有這類零件的核心產品。

雖然韓國產業通商資源部及中小風險企業部官員表示尚未正式收到國內業者的相關通報，但業界已風聲鶴唳，目前尚未確認收到通知的只有韓國企業，還是也包括其他外國企業。

報導指出，中國海關早在2015年就對進口台製產品標示要求符合「一國兩制」原則，必須標示為Taiwan province of China、Taiwan China、Chinese Taiwan等，這次通知看來可能是打算徹底執行。

裴洛西（Nancy Pelosi）這次亞洲行，不顧中方抗議訪台，引發的中方後續行動格外受到韓國業界關注，原因在於攸關韓國經濟興衰的半導體企業多在中國設廠，台灣晶圓代工市占率在全球過半，購買台灣零件至中國工廠組裝的韓國企業很有可能面臨生產遲滯的窘境。

業者指出，按照中方要求更改產地標示並非易事，可能影響成本及交期，對中小企業來說負擔更大；就算決定更改標籤或包裝，也可能發生必須重新申請各種認證的問題。

此外，更改包裝及標籤也可能引起台廠不滿，對與台灣及美國關係的影響也必須列入考量。

隨著美中關係及台海緊張局勢升溫，對中國貿易依賴度高的韓國處境更為艱難。雖然韓國已開始有意識減少對中國出口，但據統計，韓國中小企業今年上半年對中出口額為114.2億美元，占整體出口額19%；若加計大企業對中出口額光是7月一個月就達到132億美元，短期內很難快速減少。

韓國半導體產業對中出口依賴度更是不容小覷，光看三星電子及SK海力士兩大龍頭銷售統計，三星電子對中國銷售額在整體占19.4%，SK海力士的對中銷售額占比更高達37.9%。

駐中國韓國大使館高層官員接受韓聯社訪問時也表示，韓國企業打算在中國投資時，應注意的地緣政治影響，「比20、30年前得考慮更多」。

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