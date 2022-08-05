巴西專家憂猴痘被汙名化 籲避免偏見

巴西聖保羅州科學研究與發展廳長、感染管控專家優普（David Uip）4日表示，鑒於猴痘疫情上升，關於疾病的溝通不應該存有偏見，擔心特定群體被汙名化。

根據「用數據看世界」（Our World In Data）8月1日的數據，巴西有1475例猴痘確診病例，其中1298例在聖保羅州，97%是男性，平均年齡33歲。世界衛生組織（WHO）7月底呼籲，男同志及雙性戀男性應減少性伴侶人數，以降低感染猴痘風險。

優普指出，他在1982年接觸巴西第一例愛滋病例，當時衛生專業人員在溝通部分做錯了，使得愛滋病變成一種有偏見和汙名化的疾病，直到今天，國際社會仍為此錯誤付出代價。

優普表示，男同志及雙性戀男性群體患病率較高只是短暫性的，過不了多久，所有人都容易感染猴痘，例如已經有兒童、孕婦以及露宿街頭婦女和男子的病例，所以一般大眾也應小心謹慎。

優普指出，在聖保羅州的感染者中，98%是輕症，2%需要住院治療的人身上都有超過100處傷口。

優普和聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）今天一起宣布聖保羅州對抗猴痘的措施，包括診斷、隔離、護理和監測方案，例如輕症患者在家隔離，重症患者須住院；確診病例和接觸者將由衛生所負責每天通電話監測，為期21天。

感染猴痘的孕婦將由衛生所人員隨訪，並指示在高風險衛生單位進行剖腹生產；如果肛周區域沒有病變，可以評估自然生產的可能性。感染猴痘的哺乳期婦女建議停止哺餵14天，因為尚不清楚猴痘是否可能通過母乳傳播。

優普和葛林斯坦宣布成立疫情控制整合中心，協助政府採取行動對抗猴痘，預測疫情發展，建議措施，並識別開發疫苗和治療方法的機會。

葛林斯坦表示，雖然猴痘不像冠狀病毒疾病那樣是公共衛生緊急情況，仍須提前做好護理準備，幫助衛生部門識別疾病以及誰是免疫力有問題、有發展成重症潛在風險的人。

根據優普和葛林斯坦表示，猴痘病例集中在聖保羅都會地區，但已經開始在內陸傳播。