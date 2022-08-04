吳德榮：午後西半部防大雷雨 5日起各地晴朗炎熱

氣象專家吳德榮表示，今天台東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部防局部大雷雨；明天起至7日各地晴朗炎熱；8至10日受熱帶擾動影響，東南部降雨逐日增加、西半部午後雷陣雨範圍漸增。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受偏南風影響，大氣不穩定，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨等。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至7日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；8日至10日東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯，西半部午後局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，7日晚間8時南海又有「季風環流」逐漸成形，有利「熱帶擾動」在其中發展；10日晚間8時「熱帶擾動」已在廣東海面。美、加模式亦有類似的模擬，但為末期模擬，有不確定性，應持續觀察。