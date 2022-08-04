裴洛西訪台落幕 美媒關注共軍演習動態

美國眾議院議長裴洛西不畏北京威脅訪台，紐約時報、華盛頓郵報等美國媒體以成功、象徵性勝利形容訪問過程，並關注北京後續反應，特別是共軍本週在台灣周邊海域的實彈演習。

裴洛西（Nancy Pelosi）3日拜會立法院並晉見總統蔡英文，傳達美國堅定支持台灣的立場。她在總統府說，世界在民主與專制間面臨抉擇，美國維護台灣與全世界民主的決心堅定不移，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。

紐約時報報導，裴洛西離台「留下一場危機」，美中在亞洲爭奪權力與影響力的邊緣政策邁入新局。台灣準備迎接中共解放軍4日起在周邊海空域的實彈演習，緊張情勢升級為近代罕見。這場軍演可能包圍台灣，飛彈落入離海岸僅10英里（約8.7海里）的水域。

報導提到，裴洛西拜會立法院及晉見蔡總統被台灣視為象徵性勝利。她不顧美國總統拜登勸阻，成為25年來訪台最高層級美方政要，且在中國強烈反對下公開展現大國對台灣的支持，成就歷史性時刻。

裴洛西3日晚間從台北搭機赴韓國，結束約19小時訪台行程。

華盛頓郵報報導，裴洛西訪台成行且過程順利，對台灣而言是成功的事。此行考驗台灣外交實力，也是向各國政要傳達就算北京出言反對、他們仍可親自展現支持台灣民主的機會。

報導指出，裴洛西1987年起擔任國會議員，如今身為美國總統第二順位繼任者，此行是她長年與中國敵對後確立歷史定位的方式。她的立場常與民主黨內同志相左，認為她固執、不利美中關係穩定的人士有時將她的姿態視為無濟於事。

裴洛西訪台計畫曝光後面臨北京威脅，拜登國安團隊高層也告知她訪台的可能影響，她仍不為所動，堅持赴台訪問。

報導引述未具名白宮官員表示，拜登國安團隊幾乎所有高層都對裴洛西訪台及時機私下表達保留意見，他們因美中關係原本就緊繃、華府尋求北京在俄烏戰爭及其他事務上合作而特別關切。他們雖捍衛裴洛西訪台權利，提到其他國會議員也曾訪台，仍認為此時成行不是好主意。

裴洛西2日抵台後，北京譴責之餘宣布軍演訊息，台灣政府網站則接連遭受攻擊。中國運用台灣最大貿易夥伴地位加強施壓，3日宣布暫停進口台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚，且暫停對台出口天然砂。

紐時報導，裴洛西訪台可能也破壞白宮在印太地區凝聚關鍵盟邦支持對抗中國的努力。多名分析家說，韓國、日本在裴洛西訪台期間自覺像局外人，對美中緊張加劇感到灰心。

報導形容，裴洛西造訪台北帶來近乎歡慶的氛圍，但台海局勢卻險惡許多，爆發軍事對峙的機率升高。

根據中方公布的軍演座標，台海周邊6處演習區中，有3處和台灣領海部分重疊。紐時報導，共軍演習如依計畫進行，將直接挑戰台灣定義的海岸線和領海，比26年前台海危機期間的演習區域更接近台灣。

1990年代台海危機期間，中方向台灣周邊水域發射實彈與飛彈，對時任中華民國總統李登輝訪美表達不滿，並在1996年總統大選前加強對台施壓。美國當時派遣兩個航空母艦打擊群到周邊區域，其中一個通過台灣海峽。

這些年來，中國軍事實力顯著提升，行徑也更大膽。中方官員今年夏季堅稱台海沒有任何一部分可被視為國際水域，意味他們未來可能設法攔截、阻止美國軍艦通過台海。

華爾街日報報導，裴洛西訪台試圖強化她口中美國維護台灣民主的堅定承諾，但此行也將北京的軍事活動帶進台灣領海範圍，處在美中關係最敏感地帶的台灣可能面臨更大的壓力。

美國非營利組織國際共和學會（IRI）駐台北資深顧問寇謐將（J. Michael Cole）表示，這次共軍演習十分接近台灣，未來可能成為新常態。他形容這是中方「切香腸」，意在限縮台灣可運作的空間。

多名專家指出，共軍演習除深入台灣領海，也可能在台灣東側的演習區使用傳統飛彈。一旦飛越台灣上空，將被視為局勢重大升級之舉，但這取決於發射地和飛彈種類。

報導寫道，1990年代台海危機期間共軍演習著重兩棲作戰，本週演習似乎意在展現共軍封鎖台灣、實行海陸空聯合作戰的能力。

但部分中國學者認為不必誇大戰爭爆發的風險，並說外交運作空間依舊充裕。暨南大學國際關係學院教授陳定定說：「局勢不像軍事衝突迫在眉睫，還遠得很。」