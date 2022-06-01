端午連假前1天湧車潮 國5南向恐塞爆

高公局表示，預估國道5號南向南港系統至頭城路段在端午節前1天（6月2日）將從早上9時湧現車潮，恐持續到隔天凌晨0時，端午連假首日從早上5時就會再有車潮，提醒旅客注意。

端午連續假期即將到來，交通部高速公路今天發布新聞稿表示，端午連續假期國5將出現大量車潮，預估國5南向南港系統至頭城路段，端午節連假前一日（6月2日）上午9時起即開始有車多壅塞情形，恐持續至隔天凌晨0時。

高公局說，連假首日（6月3日）預計從早上5時起將出現車多至下午4時始紓解，高公局建議國5南向用路人，於連假首日早上5時前或下午5時後出發，若仍必須在上午出發，建議分流避免壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於早上8時過後再出發。

因應連假期間將有大量車潮，高公局說，規劃實施部分入口匝道封閉措施包含6月3日凌晨0時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

6月4日凌晨0時至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；上午7時至晚上7時，封閉國1虎尾北向入口；上午7時到隔天凌晨0時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

6月5日上午7時至晚上7時，封閉國1虎尾北向入口；上午7時至隔天凌晨0時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

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