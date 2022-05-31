陸刺激車市 逾9成燃油車購置稅減半

為刺激因疫情跌落谷底的汽車市場，中國有關當局今天公告，對6月1日至年底期間購入的部分乘用車減半徵收購置稅，預估將有9成以上燃油小客車受惠，每輛車最多減稅人民幣逾1萬元。

中國國務院常務會議日前部署穩經濟一攬子措施。在促消費和有效投資方面，提出放寬汽車限購，階段性減徵部分乘用車購置稅人民幣600億元（約新台幣2616億元）。此舉被視為救車市大利多。

中國財政部、稅務總局今天發布「關於減徵部分乘用車車輛購置稅的公告」，宣稱這是為了促進汽車消費，支持汽車產業發展。

據公告，凡是購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單輛價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排氣量乘用車，減半徵收車輛購置稅。

由於熱賣的新能源車目前仍免徵車輛購置稅，中國此舉被視為要拯救普羅級的燃油小客車銷量。

綜合陸媒報導，2021年中國乘用車產量為2140.8萬輛。中國汽車流通協會副秘書長郎學紅日前指出，如果車輛購置稅減免提升至2.0升排氣量，如此可以覆蓋90%乘用車市場。

中國此前分別在2009年、2015年兩度實施階段性車輛購置稅減半，當時都限定排氣量1.6升以下。

據估算，中國一輛30萬元的乘用車，購置稅約為2萬5640元，減半徵收可減免1萬2820元。

郎學紅表示，減徵購置稅600億元集中今年下半年，對沖疫情影響，年底果斷退出。預計這輪政策目標，全年將實現乘用車接近10%的成長。

新政推出後，許多中國網友在社交網站表達有意購買新車，並認為車商還會調降部分車型價格，以符合車輛購置稅減半徵收的範圍。

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