台塑化陳寶郎：油價後市看漲

台塑化陳寶郎：原油需求大於供給 油價後市看漲

台塑化董事長陳寶郎今天表示，歐美國家恢復正常生活加上中國解封等因素，帶動油品需求量，當前原油供不應求，預料油價後市仍看漲。

台塑化今天召開股東會，陳寶朗接受訪問表示，全球每天原油需求量約為9985萬桶至1億桶間，但生產量僅9920萬桶，預期下半年油品將維持不錯價差，煉油廠利潤也不錯，主因是第2季、第3季都是汽油需求旺季，到第4季歐美進入雪季、減少出遊後會開始轉為略差。法人則預估，至今年底前，每桶原油仍將維持在每桶100美元上下。

柴油部分，陳寶朗認為，柴油價格未來應該也會維持不錯行情，主要是歐洲對柴油需求高，歐洲制裁俄羅斯後，買盤可能轉往中東跟亞洲，帶動柴油行情上揚。

陳寶朗也提到，外界預期歐盟制裁俄羅斯，預計1個月將減少購買100萬桶原油、2個月將減少購買250萬桶，但實際觀察俄羅斯生產量卻達1025萬桶，研判是部分國家看到當中的原油價差，每桶約少10美元至20美元不等，因此俄羅斯原油供應量實際上應沒有減少那麼多。

石化方面，陳寶朗表示，由於中國新增765萬噸乙烯產能，影響乙烯價格並連帶影響丁二烯表現，預料石化上游原料到第3季仍不會太好。

另外，台塑化先前規劃投資新台幣千億元，將麥寮原本的燃煤機組改為天然氣發電，預計可降低40%二氧化碳，未來減碳總量可達600多萬噸；陳寶郎表示，接下來還需要等待環境評估通過，順利的話將在2028年開始發電。