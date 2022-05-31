大巨蛋分潤最高3.6%變1.6% 柯P：偏低

台北市政府今天宣布大巨蛋權利金採包底抽成方式收取，不過財務公司原建議包底最高可以分潤1.2%、超額抽成最高3.6%，最後則分別是0.6%及1.6%。市長柯文哲坦言，還是偏低。

台北市政府今天舉行大巨蛋營收分潤說明記者會，宣布將以包底抽成方式收取權利金，若實際營收低於預估營收，分潤將以預估營收的0.6%計算；超過預估營收，超額部分分為2個級距，20%以內以1%計算，20%以上以1.6%計算。

不過，根據市府議約標準、安侯企業管理公司提出的「大巨蛋案權利金收取機制評估報告」，低於預估營收的包底分潤比率建議為0.6%到1.2%，超額抽成比率最高可以到3.6%，皆較市府最後與遠雄簽訂合作備忘錄（MOU）的比率高出許多。

柯文哲接受媒體聯訪時坦言，結果還是偏低，這是因為安侯是用遠雄109年提供的投資執行計畫書來做財務模型，這已經是2年前的資料，這2年來發生通膨、俄烏戰爭等，所有公司的財報都有下修，這個沒辦法。

台北市副市長黃珊珊補充，安侯建立的財務模型估計，大巨蛋投資報酬率超過4%，但因為有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、營建成本及物價上漲等因素影響，遠雄在談判時指出，如今投報率剩3%。

黃珊珊說，MOU簽訂的比率比較低，但是市府認為比較合理且可以接受的範圍，而不是市府收很多，卻讓遠雄賺不到錢、倒掉，市府希望遠雄做得更好，賺得更多，讓台北市民分得更多。

黃珊珊在記者會開始時致詞表示，今天是非常重要的一天，也是她從政以來最欣慰的一天，大巨蛋用地在多年前價值新台幣248億元，市府用了140億元去融資買進，交付遠雄BOT，卻收取0權利金，當年仍是市議員的她只能狗吠火車，無力回天。

黃珊珊說，如今，她負責跟遠雄重新議約，原契約對市府相當不利，市府2年來馬拉松式地跟遠雄協商，遠雄也基於公益與企業社會責任，與市府達成對合理營收分潤方式的共識，「前朝做不到的，我們做到了，0權利金的不平等條約，就此終結。」