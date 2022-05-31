台積電全球專利申請 逾7.5萬件

台積電全球專利申請逾7.5萬件 國內連6年居冠

台積電以「專利管理全體系」打造全球半導體專利版圖，截至民國111年5月，全球專利申請總數超過7.5萬件，獲准超過5.2萬件，在國內專利申請數連續6年高居第1。

台積電表示，內部以專利與營業秘密雙軌保護研發創新及營運發展。為有效進行專利布局與保護，台積電智慧財產處建立「專利管理全體系」，透過布署、申請、維護、運用及侵權對策5大策略，以及評審、獎勵、宣導教育、人才培訓4大執行措施，全方位掌握專利版圖。

台積電智慧財產處並與研發團隊緊密合作，共同規劃短中長期技術專利發展藍圖，以掌握創新技術、優先保護智權時效；同時，舉辦前瞻技術發明論壇激勵員工創新，超前部署具戰略價值的新興關鍵專利，近2年已舉行10餘場次、提出逾千件發明提案。

據統計，截至111年5月，台積電全球專利申請總數超過7.5萬件，獲准超過5.2萬件，連續2年名列美國第3大專利申請人；國內則連續6年專利申請數位居第1。

在專利品質方面，台積電110年於各國專利獲准率均高達99%以上，美國專利獲准率更達100%，於前10大專利權人中名列第1，持續強化技術領先地位與商業競爭優勢。

台積電以全方位智權管理體系申請經濟部工業局台灣智慧財產管理制度驗證，110年首次申請即成功取得AAA最高等級，111年獲頒證書。