劉揚偉為鴻海股價抱屈 擬實施員工持股

鴻海（2317）31日召開股東會，派發出上市31年以來最高5.2元現金股利的鴻海，不再被小股東追著要加碼股利，但是股價偏低依然讓小股東意難平，儘管鴻海董事長劉揚偉也認了「目前鴻海的股淨比只有一倍，是偏低，確實抱屈。」不過也表態目前不急著推庫藏股，倒是推行員工可以參與的「員工持股計畫」，想的比較多一些。

鴻海今日股東會秀出去年成績單，除全年營收5.99兆元，創下歷史新高，達到三率三升；10.05元的EPS也創下14年以來的新高；另新通過現金股利5.2元的配發也創下鴻海上市31年以來的新高！

惟小股東仍在會後提問，對比廣達近二倍的股淨比，目前鴻海的股淨比是否有偏低之嫌？對此，劉揚偉表示，鴻海目前股淨比只有一倍，是偏低，確實抱屈，原因出在鴻海過去一直很低調，因為生意模式的關係，很少談及新產品新技術，目的主要是保護客戶，因此外界很少知道鴻海的能力如何，但從去年的營收和獲利表現，可以看出來鴻海其實很有能力，如今鴻海也體認到，默默的努力，不但對不起股東，也對不起股價，未來會把對外界的溝通列為重點，過去三年鴻海即不斷和投資人溝通，希望做好這點，目前也已看到一些成果，後因疫情和戰爭的關係，鴻海股價也受累，甚至有股東開玩笑說「鴻海股價是不動產股」，不過只要假以時日，等待適當時間出現，鴻海應該就會反映合適的股價。

至於是否有推行庫藏股的想法，劉揚偉坦言，目前無此計畫，但適當時機會考慮，目前想的更多的是推出員工可以參與的員工持股計畫，此計畫的推行順序會高於庫藏股。

（工商時報 鄭淑芳）

鴻海董事長劉揚偉今天表示，鴻海股價淨值比僅1，相對低，他為股價抱屈，認為「股價不能像不動產」，目前沒有執行庫藏股計畫，但考量實施員工持股。

鴻海今天上午在新北市土城虎躍廠舉行股東常會，因應COVID-19疫情防疫，股東會現場安排社交距離間隔座位，經營團隊與出席股東採取視訊連線方式。

小股東在臨時動議中提問對於鴻海股價的看法，劉揚偉指出，目前股價淨值比 PBR（Price-Book Ratio）僅1，相對低，他為鴻海股價抱屈，「股價不能像不動產」，都沒有明顯波動，主要是以往鴻海集團因為客戶關係相對低調，外界較少了解鴻海集團各方面能力。

他認為，沉默做事對鴻海股東和投資者並不好，應該要積極對外溝通，鴻海集團持續與股東和投資人交換意見。

小股東問及是否有執行庫藏股計畫，劉揚偉表示，目前沒有實施庫藏股規劃，但正在考量規劃員工持股計畫。

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