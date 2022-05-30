歐盟對禁運俄油意見分歧 各國領袖盼下月解決

歐洲聯盟各國領袖今、明兩天在布魯塞爾舉行峰會，主要討論禁運俄羅斯石油問題。陸續抵達的領袖們表示，這次會議將不會取得一致意見，希望下個月有機會。

歐盟各國針對禁運俄羅斯石油已進行幾週討價還價，根據一份草案，可以確定的是，各國領袖會在原則上達成共識，他們將把所有細節和因難的決定留待日後處理。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「我們尚未走到那一步。」愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）表示，期待下個月達成協議會比較實際。他說：「我不認為今天會達成協議。我們會努力在6月的峰會前達成協議，這是目前務實的做法。」

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天表示，歐盟對俄羅斯實施制裁的最新提議將包括禁止海運石油進口，這會是個好方案，但在這個問題上尚未取得妥協。

奧班於峰會前告訴記者，匈牙利還需要保證，若俄羅斯石油不再經由德魯斯巴輸油管線（Druzhba）運來，它可以透過海路購買石油。

奧班說：「對我們而言是個問題，以及為什麼我們今天必須抗爭的是，假如輸油管線運送的俄羅斯石油出了什麼事…假如沒有石油送來，那我們應該有權採購海路運來的石油，這是我們需要的保證。」