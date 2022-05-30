逾6,400家7-11、康是美 明開賣唾液快篩

統一超商跟康是美今天宣布，自5月31日晚間起，將陸續在超過6,400間指定門市銷售「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，每劑售價新台幣175元，限量25萬劑，售完為止。

統一超跟康是美於5月14日起，分別在雙北少數指定門市開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」跟「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」，現因發揮採購優勢，擴大唾液快篩的販售通路。

統一超跟康是美今天發布新聞稿指出，統一超自5月31日晚間起，在超過6,000間有藥商執照許可的指定門市，限量開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」；康是美於6月1日起，在約400間門市也加入開賣行列，每劑售價175元，數量有限，售完為止。

為便利民眾查詢，統一超在OPENPOINT APP推出「防疫補給站」專區，除提供快篩試劑數量查詢外，更有口罩、防疫用品、保健品共4大類別，可一鍵查詢鄰近門市相關商品項目及數量（以各門市實際可販售數量為準）。

（中央社）

本土疫情持續延燒，民眾對於快篩試劑需求提升，7-11與康是美稍早宣布，自明（31）日晚間起，將陸續於超過6,400間指定門市銷售「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，限量25萬劑、售完為止。

7-11自5月31日晚間起於超過6,000間有藥商執照許可指定門市、康是美自6月1日起於約400間門市，限量開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每劑售價175元，數量有限，售完為止。為便利民眾居家查詢，7-11於OPENPOINT APP推出「防疫補給站」專區，除了提供「快篩試劑」數量查詢外，更有「口罩」、「防疫用品」、「保健品」共架構四大類別，一鍵輕鬆查詢鄰近門市相關商品項目及數量。

為響應低接觸支付，7-11與康是美皆可使用OPEN錢包、icash Pay、icash2.0三大支付工具結帳，OPENPOINT會員更可直接使用OPENPOINT點數購買快篩試劑，1點折抵1元。

（中時 朱世凱）

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