逾8千項飲食商品變貴 日本迎漲價的夏天

日本一項民間調查指出，日本主要食品或飲料業者今年已調漲或將調漲的商品超過8,300項，光是6月及7月就有超過3,000項商品即將調漲，讓今年夏天可說是「漲價的夏天」。

日本放送協會（NHK）報導，民間信用調查公司帝國資料調查公司（Teikoku Databank）本月針對日本主要105家食品及飲料業者進行調查，結果顯示，受到原物料價格高漲，約6成的68家業者今年已經調漲或接下來將要調漲商品價格。

已調漲及將調漲商品總計8,300多項，比4月調查時增加逾2,000項，平均調漲幅度約12%。

其中光是6月及7月就有約3,100項商品將調漲，帝國資料調查公司表示，由於近期成本快速增加，今年夏天可能將成為「漲價的夏天」。

從個別品項來看，調漲最多的是加工食品，約3,600項商品，平均漲幅約13%；調味料有約1700項商品調漲，平均漲幅10%。

酒類及飲料約1,100項商品調漲，平均漲幅15%；零食約500項商品調漲，平均漲幅11%；麵包約400項商品調漲，平均漲幅9%。

帝國資料調查公司指出，雖然有些業者會採取商品減量維持售價的「隱形漲價」方式，但也可能出現不得不大幅調漲的情況，一旦未來原物料價格繼續上漲，今年秋天以後「調漲熱潮」仍可能持續。

延伸閱讀

台灣6/1入境日本免篩檢隔離 仍須事先申請簽證