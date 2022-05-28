穩產業鏈 陸工信部:實施企業白名單動態調整

嚴格的清零政策及封城等防疫措施，大大衝擊中國經濟與工業生產，工信部昨天召開提振工業經濟會議表示，將實施企業「白名單」動態調整機制，確保重點產業鏈、供應鏈暢通穩定。

受COVID-19疫情和國際局勢等因素影響，中國工業經濟下行壓力加大，中國國家統計局昨天公布，4月全國規模以上工業企業利潤衰退8.5%，製造業利潤年減22%。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國工業和信息化部當天召開提振工業經濟電視電話會議指出，第二季是全年發展的關鍵時期，要加強協調督導和監測預警，以超常規力度和手段抓好相關政策措施落地見效，確保第二季工業經濟合理增長，努力實現全年目標任務。

工信部官員並表示，將實施企業「白名單」動態調整機制，從重點企業、重點行業、重點區域三方面持續發力，積極穩妥有序推進復工達產，確保重點產業鏈供應鏈暢通穩定。

工信部當前建立了重點產業鏈供應鏈企業「白名單」制度。據報導，目前納入部級白名單的企業達1722家，納入省級白名單的企業2.03萬家。

截至目前，部級白名單企業復工率達92%，上海5872家白名單企業整體復工率為75.4%。

在實施企業白名單動態調整機制方面，據表示，將根據疫情形勢、行業和區域生產秩序恢復狀況、企業生產經營變化等情況，適時調整更新部級白名單企業，並推動省級白名單企業區域互認。

此外，會議指將全力保障白名單企業生產所需煤電油氣運以及用工、資金、原材料等要素，落實財稅、金融、租金減免等紓困政策，確保企業穩定生產。

另一方面，將進一步豐富完善重點產業鏈供應鏈暢通協調平台功能，集中資源優先保障汽車、積體電路、裝備製造等重點行業穩定運行。

面對疲弱經濟，中國國務院25日召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，總理李克強在會上表示，要努力推動經濟重回正常軌道，將穩增長放在更加突出位置。

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