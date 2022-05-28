蘋果放眼東南亞 陸媒:供應鏈廠商跟出走

中國防疫貫徹清零嚇跑外商，包括科技巨頭蘋果公司等，近來向東南亞如越南投石問路的傳聞甚囂塵上，中國財經媒體的調查採訪證實，多家中國的蘋果供應鏈業者的確選擇在越南建廠。

21世紀經濟報導說，天風國際分析師郭明錤近日在社交平台表示，AirPods Pro 2將於2022年下半年在越南量產，這是蘋果在中國以外地區，大規模生產主要產品的案例，凸顯蘋果供應鏈策略的變化。

即因如此，報導指出，「A股果鏈公司也在未雨綢繆」，許多蘋果供應鏈的業者相繼選擇在越南等東南亞地區建廠，以因應上述的變化，而且在越南設廠的中國業者增加中。

報導說，中國光大證券資料顯示，2018年在越南投資設廠的蘋果供應商僅17家，2020年增至23家，其中7家來自中國，占比近1/3。

報導指出，截至目前為止，越南已有31家公司共聘用16萬人為蘋果生產iPhone、AirPods、iPad、HomePodmini、MacBook等產品，近期蘋果執行長庫克（Tim Cook）與越南總理會面，希望繼續擴大在越南的供應鏈。

報導說，至於已經在越南設立據點的中國7家蘋果供應鏈業者，分別是立訊精密、歌爾股份、裕同科技、藍思科技、領益智造、美盈森、伯恩光學。

報導指出，其中歌爾和裕同科技率先在越南投資設廠，2012年歌爾成立越南歌爾電子，註冊資本400萬美元（約新台幣1億1727萬元），2019年又成立越南歌爾科技。

報導說，去年歌爾科技營收達人民幣206億5100萬元（約新台幣903億元），淨利潤達12億8000萬元，歌爾股份在越南主要業務是組裝蘋果耳機。

報導指出，裕同科技於2011年在越南闢建首個生產基地，2019年4月斥資人民幣6034萬元，承購原租賃廠房及土地使用權，隔年4月藉可轉債發行募資14億元，募投越南、印尼擴建電子產品包裝盒生產線專案。

報導說，立訊精密2016年在越南設立公司，並於2019年在越南新設兩家公司，並於2020年增資，立訊精密越南工廠也是組裝蘋果耳機。

報導指出，立訊精密於18日曾透露，因部分地區限電及疫情帶來的不確定性，引發人流、物流、資訊流的不暢通，若干合作夥伴展開大規模生產的關鍵前期工作，將放眼更多地區，雖然並未指名蘋果，但說法意味深長。

報導說，關鍵前期工作即指新產品導入（New Product Introduction，簡稱NPI），這是指是新產品開發從概念發想到大批量產的整個體系流程。

報導指出，美盈森於2017年在越南成立公司。美盈森董事長秘書劉會豐去年稱，前往越南設廠主要是跟隨客戶，「如果從國內（中國）把包裝運過去成本就太高了，而且我們不去就把客戶丟了」。

報導說，今年5月11日據美盈森在互動平台的介紹，目前在越南河南、同奈、北寧3地闢建生產據點。

報導指出，玻璃蓋板廠商藍思科技則是在2017年，收購越南生產玻璃保護蓋的勝華，領益智造也於2020年藉由光弘投資共同出資1億2000萬美元設立越南子公司。

報導說，光大證券資料也顯示，2018年蘋果200大供應商當中，150家在中國設廠，設廠總數達358家，到2020年則減至259家，同期東南亞工廠數量則顯著增加，凸顯蘋果持續供應鏈全球佈局。

此外，21世紀經濟報導也提及，於此同時，原本中國布局的台系組裝廠則是逐漸放眼印度，像是鴻海、和碩與緯創，蘋果之前證實，鴻海在印度清奈附近的工廠，生產最暢銷的iPhone13系列產品。

報導指出，和碩也在4月開始於印度生產iPhone，但初期以舊款的iPhone12為主，市調研究機構Counterpoint Research資料顯示，去年全球3.1%的iPhone產自印度，預計今年將提升到6%至7%不等。

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