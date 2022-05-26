提升端午運量 交通部與高鐵研擬晚鳥優惠

立法院交通委員會今天通過民進黨立法委員林俊憲提案，建議交通部邀台灣高鐵公司，研擬端午疏運晚鳥優惠方案，交通部同意辦理。

林俊憲在提案中指出，台灣高鐵今年端午連假開放26.5萬對號座，到目前訂票率約5成，遠低於疫情前單日平均運量20萬人次水準。

林俊憲在提案中要求，為使民眾在後疫情時代恢復搭乘大眾運輸的意願及信心，建議交通部應邀集高鐵公司研擬端午疏運晚鳥優惠方案，確保高鐵吸引乘客回流同時，也紓緩車潮過度集中國道造成壅塞。

台灣高鐵副總經理陸衛東原本提議，將端午疏運晚鳥優惠，改為強化後疫情時代行銷優惠。但林俊憲指兩者不衝突，民進黨立法委員李昆澤、劉世芳也先後發言支持林俊憲的提案。

李昆澤說，高鐵公司除加強防疫外，面對端午連假運量可能不到運能一半，應主動推出立即優惠措施。

劉世芳說，現在防疫走向與病毒共存，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍讓很多人捨棄大眾運輸，高鐵公司應有正面回應，不是要高鐵虧本，應讓開出的列車有更多旅客搭乘。

交通部路政司長林福山表示，會與台灣高鐵公司討論立委的提案。

國民黨立法委員洪孟楷提醒，台灣高鐵應訂出有感優惠，不是類晚鳥或類優惠。