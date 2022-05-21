擴大租金補貼7月上路 單身青年加碼1.2倍

300億元擴大租金補貼專案將上路，除補貼申請所得門檻放寬，金額加碼部分，針對初入社會35歲以下青年，提高補貼金額1.2倍，7月1日至8月31日開放線上申請。

300億元中央擴大租金補貼專案包含「戶數擴大」、「金額加碼」、「資格放寬」及「申請簡便」4大亮點，預計在今年6月公告，7月開放線上申請。

營建署今天發布新聞稿指出，7月將上路的租金補貼專案中，針對初入社會經濟尚未穩固的20至35歲單身青年，將提高補貼金額1.2倍，以降低生活的負擔。

營建署指出，這次專案將所得標準從原先的最低生活費2.5倍，放寬為3倍；以雙北租屋族為例，台北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6046元以下，新北市則放寬為4萬7400元以下。

以台北市市區的初入社會青年為例，原先若沒有弱勢身分，補貼金額每月最高3000元，銜接這次專案，預定自10月起可領取新制租金補貼金額每月最高為3600元，即原先3000元乘以1.2倍。

若同時具有低收入戶或中低收入戶身分，加碼倍數從優計算，補貼金額可再提高至每月最高4200元，即3000元乘以1.4倍，更能減輕初入社會單身青年的租屋負擔。

營建署進一步表示，租金補貼專案預計在今年6月公告，7月1日至8月31日開放線上申請，相關訊息會同步更新於營建署FB好康報粉絲團，有租屋需求的年經人可多加留意後續公告及受理申請相關訊息。