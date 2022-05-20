結束30年事業!麥當勞出售俄資產 將換新名

美國速食業巨擘麥當勞公司（McDonald’s Corp）今天表示，將出售俄羅斯的餐廳給他們目前當地其中一個特許經營夥伴並更換全新名稱，結束麥當勞30多年在俄羅斯的事業。

路透社報導，這家以「金色拱門」（Golden Arches）為標誌的全球最大漢堡連鎖企業總部位於芝加哥，在俄羅斯近850間餐廳的持有比例達84%。鑒於俄羅斯2月入侵烏克蘭，麥當勞5月16日成為退出俄羅斯市場的全球最大品牌之一，但表示仍將保留其商標。

麥當勞3月曾暫時關閉俄羅斯餐廳，包括在俄最早據點－普希金廣場（Pushkin Square），此處象徵美國資本主義在蘇聯垂死餘燼中的蓬勃發展。麥當勞出現在俄羅斯市場，也象徵冷戰緊張局勢緩和，成為數以百萬計的人感受西方食物文化的途徑。

麥當勞將出售俄羅斯的餐廳給戈佛（Alexander Govor），他透過個人公司GiD LLC經營加盟事業。戈佛自2015年以來一直是麥當勞的特許經營夥伴之一，曾助麥當勞拓展連鎖事業至偏遠的西伯利亞（Siberia），戈佛在當地經營25間餐廳。

麥當勞和GiD未披露這項交易的金額。麥當勞先前曾表示，出售後將產生最多14億美元非現金費用。

麥當勞指出，戈佛將以同等條件保留員工至少2年，且將對俄羅斯45個地區的員工支薪直到交易完成。這項交易預計幾週後完成。

俄羅斯工業和貿易部長曼圖洛夫（Denis Manturov）表示，這項交易歷經「冗長且艱困」談判過程，政府將提供戈佛一切營運所需協助。

根據國際傳真社（Interfax）對俄羅斯企業的Spark數據庫，戈佛為租賃公司「西伯利亞配送中心」（Siberian Distribution Centre）和安澤斯基煉油公司（Anzherskiy Oil Refinery）共同所有人。

除麥當勞之外，帝國菸草（Imperial Brands）和殼牌石油公司（Shell）等數個西方品牌也已同意出售在俄資產，或將所有權交給當地經理人。

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