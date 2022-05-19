外資倒貨不留情 6檔金融股淪重災區

美股重挫，台股今天跳空開低，盤中一度重挫404點，終場跌勢收斂，下跌276.54點，力守16,000點關卡，留127點下影線。外資今天賣超新台幣136.22億元，賣超前10名以金融股居多。

美股重挫，台股在電子、金融及傳統產業股齊跌下，加權指數終場下跌276.54點，收在16,020.32點，跌幅1.7%，成交值2,306.59億元。

三大法人今天同步賣超，合計賣超172.62億元；其中，外資及陸資賣超136.22億元，自營商賣超26.69億元，投信賣超9.71億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名中以金融股居多，有開發金、富邦金、玉山金、元大金、中信金及台新金共6檔。

在外資大舉賣超下，玉山金、元大金及台新金股價下跌2.6%至2.91%，開發金、富邦金及中信金股價重挫逾3%，整體金融類股指數下跌2.45%。

外資其餘賣超前10名還有兩大面板廠群創、友達及中鋼、華新。

外資今天買超鴻海最多，達9,676張；其餘買超前10名人個股包括長榮航、華通、旺宏、京元電、力積電、台企銀、致伸、國泰台灣5G+及大同。

在外資買超推升下，包括鴻海、華通、旺宏、京元電、力積電、致伸及大同股價同步走高，以上漲作收，相對大盤強勢。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股目前市場信心依然低迷，仍處於築底過程，未來美股依然是影響市場信心與牽動台股走向的關鍵，是重要觀察指標。

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