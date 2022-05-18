外資回頭火力集中電子股 加碼這檔逾7萬張

台股今天漲逾200點，指數終場守穩16,200點整數關卡。外資今天轉買，買超集中在電子股，並與投信同步加碼聯電，為外資連11個交易日買超聯電。

台股今天開高震盪走高，盤中在電子、金融股強勢下一度突破16,300點整數關卡，加權指數終場大漲240.77點，以16,296.86點作收，漲幅1.5%，成交值新台幣2,340.93億元。

今天三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超92.62億元。自營商賣超30.18億元，投信買超10.9億元，外資及陸資買超111.9億元。

外資買超前10名中，群創為買超第1名，昨天賣超1.7萬張，今天則反手買超7.3萬張；另外，聯電持續受外資青睞，今天買超2.2萬張，總計11個交易日以來買超聯電15.5萬張；鴻海、華邦電、友達分居買超第3至第5名；此外也買超7,489張力積電，為連5買。

外資賣超部分，中信金、元大滬深300正2居賣超前2名，分別賣超逾1萬張；金融股包含玉山金、元大金、開發金、新光金皆為外資賣超前10名。

華邦電為投信買超第1名，買進1,969張；另外投信今天也買進1,234張聯電。長榮航、長榮則位居投信賣超前兩名，其餘包含中鴻、裕民、仁寶、中鋼及華航在投信賣超前10名。

法人認為，近期外資空單轉多單，外資在賣現貨時，期貨仍維持在一萬口內，顯示外資無明顯偏空，預料外資近期並非看壞基本面，而是朝避險方向操作，預估外資短期內明顯偏空機會低，為市場增添反彈力道。

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