收購計畫有變 穆斯克要推特證明一件事

億萬富豪穆斯克（Elon Musk）今天表示，除非他能確定社群平台推特（Twitter）上的假帳號少於5%，否則他就不會繼續推動收購推特。

穆斯克在推特上有近9,400萬用戶追蹤，他今天推文表示：「推特執行長昨天公開拒絕提出（假帳號）少於5%的證據。這項交易進行不下去，除非他拿出來。」

穆斯克是航太公司SpaceX和電動車大廠特斯拉（Tesla）的執行長，被「富比世」（Forbes）雜誌封為全球首富，身家約達2300億美元，他的財富多半源自特斯拉的股票。擁護者說，馬斯克是打破傳統的天才，批評者則形容他是個反覆無常的自大狂。

穆斯克上月宣布希望收購推特，讓許多投資人吃驚。但他以440億美元收購推特的計畫仍「暫時擱置」，等待釐清推特上的機器人假帳號有多少。

路透社報導，推特17日表示，它仍致力於依協議價格和條件，完成馬斯克提議的440億美元收購案。推特表示，這項收購案仍有待推特股東批准，且可望於2022年完成交易。

推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）表示，推特每天停用超過50萬個假帳號，通常在它們於平台上露出前就已停用；推特每周也封鎖數以百萬計沒通過驗證的帳號。

亞格拉沃還說，公司內部量測顯示，推特無論在哪一天都只有不到5%的活躍帳號是假帳號，但因為需要保護用戶資料隱私，這項分析無法在外部複製進行。

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