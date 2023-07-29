天王、天團、天后登陸開唱》張惠妹 相隔六年 8月啟動9城巡演

大陸今年2月恢復受理港澳台營業性演出申請審批後，華人流行樂壇大咖藝人輪番開唱，有「華語流行樂壇天后」之稱的張惠妹也宣布，自8月5日開始，陸續在北京、上海、重慶、深圳等九個城市，舉辦數十場演唱會，成為大陸下半年眾多演唱會的一大亮點。這也是2017年後，阿妹再度登陸開唱。

1972年，張惠妹出生在台東縣卑南鄉大巴六部落，為卑南族原住民。家中共有九個小孩，她排行第七。童年時代，由於家中貧困，阿妹跟妹妹差點被送給親戚，最後是母親帶著她們藏到深山，才躲過被收養、甚至進入康樂隊的命運。

儘管因家境問題，童年缺乏正規音樂表演訓練，但阿妹從小即表現出對舞台歌唱表演的熱愛，也時常出現在村落及學校裡的大小表演活動上。

1992年，不到20歲的阿妹在父親的期望下參加當時的指標性歌唱節目五燈獎，儘管第一次參賽因病在四度五關時遭到淘汰，但在爸爸的鼓勵下，重整旗鼓再度挑戰。經過半年的比賽，終於以五度五關之姿成為第73位「五燈之星」。

得獎後，阿妹開始在台北的許多酒吧駐唱。當時在豐華唱片的張小燕和張雨生聽過她的現場表演後，決定納入麾下。1996年，張惠妹正式與豐華唱片簽約，同年12月，在張雨生的協助下，發行首張專輯「姊妹」，一炮而紅。

「姊妹」專輯，在IFPI（國際唱片業協會）榜上蟬聯9周銷售第一名，打破IFPI開榜以來的紀錄，台灣總銷售量達121萬張，全亞洲銷量超過400萬張，這一銷售成績，使原先不抱期待的豐華唱片大為驚喜。

之後出的專輯「Bad Boy」、「妹力四射」、「牽手」等均迅速火紅，讓出道僅僅三年，1999年、不到30歲的張惠妹就紅遍全亞洲。

出道27年來，張惠妹以獨特的聲線、寬廣的音域，以及多元且優越的演唱技巧縱橫華語流行樂壇，無論抒情、搖滾、爵士、民族、雷鬼等風格，阿妹皆能有自己的詮釋，至今仍深受歌迷的愛戴，並在華語地區享有「妹神」美譽。

連蔡琴都曾指出：「阿妹擁有最具殺傷力的玫瑰色的聲音」，張學友還曾說張惠妹是他少數會將CD放入車中的歌手之一。

張惠妹也創造非常多的傲人紀錄，包括第一位連續兩張專輯在台灣銷售量都超過百萬張的女歌手（「姊妹」、「Bad boy」）、唯一在台灣IFPI認證紀錄總銷售量紀錄保持者、第一位接受CNN專訪的台灣歌手，並於2011年第二度接受專訪刷新華人紀錄。

而張惠妹發行的19張專輯中，已售出逾5,500萬張唱片銷量。她也舉辦超過300場個人演唱會或世界巡迴售票演唱會，累積逾700萬觀看人數，為華語女歌手唱片銷量及演唱會場次紀錄、觀看人數紀錄保持人。時隔六年妹神再度登陸，毋庸置疑將再創亮眼表現。

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