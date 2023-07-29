天王、天團、天后登陸開唱》五月天 6天60萬人 人氣破紀錄

華人第一天團五月天接連六天登上北京鳥巢，舉辦六場雙主題演唱會，期間吸引60萬位歌迷共襄盛舉，這也是五月天第七度在鳥巢開唱，累計20場演出、動員200萬人刷新紀錄，展現天團影響力，並為接下來的大陸巡迴演唱會揭開序幕。

綜合陸媒報導，五月天本次演唱會以「好好好想見到你」與「諾亞方舟10週年進化復刻版」雙主題演出重返鳥巢，於5月26日、27日、28日，5月31日、6月1日、6月3日登場。與歌迷一起締造新紀錄的同時，舞台下同樣星光熠熠，白敬亭、周冬雨、毛不易、董思成等大陸明星藝人，紛紛到場支持。

明星演出資訊資料顯示，五月天在第一輪巡演開跑前半年，就以著手策畫「好好好想見到你」演唱會的前期構思、設計無限輪迴等製作，包括舞台搭建、燈光特效和曲目編排等各環節親自把控，力求為粉絲們奉獻一場完美的演唱會。

前身為「So Band」樂團的五月天，於1997年3月29日正式更名MayDay，成為如今廣為人知的五月天，由陳信宏（阿信）、溫尚翊（怪獸）、石錦航（石頭）、蔡升晏（瑪莎）、劉諺明（冠佑）五名成員組成，除了冠佑外，其他四人高中母校皆為台灣師大附中。

五月天於1998年加入滾石唱片，後於1999年發行樂團首張專輯「第一張創作專輯」，2001年憑藉專輯「愛情萬歲」首度於第12屆金曲獎獲得「最佳樂團獎」。出道至今創作出許多膾炙人口的歌曲，包括溫柔、突然好想你、知足、戀愛ing等。

出道多年的五月天，音樂也在大陸颳起旋風，於2012年登陸鳥巢舉行「諾亞方舟」世界巡迴演唱會，此後幾乎每場演唱會都一票難求。最新巡迴也場場爆滿，正式售票的5月9日當日，「誰搶到了五月天門票」，「五月天搶票」等話題登上熱搜。目前「好好好想見到你」演唱會正前進大陸各城市舉行，26日開賣的南京站門票再度秒殺。

阿信6月3日在鳥巢演唱會上表示，「今天是北京鳥巢最後一天演唱會，其實我在強忍住悲傷，原本覺得六天可以慢慢揮霍，但轉眼間…」，冠佑則承諾，「我相信五月天會再用最快的時間跟你們相聚。」

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