天王、天團、天后登陸開唱》周杰倫 一票難求 場場秒殺

華語流行音樂天王周杰倫近期在陸港兩地，密集舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會（簡稱周杰倫演唱會），所到城市皆颳起「周董」旋風。周杰倫演唱會香港站打破了該場地最多觀眾紀錄，海口站則為當地帶來豐厚的旅遊收入，效益是端午假期的3倍。

解封之後的2月27日，周杰倫演唱會門票正式啟動預售，在售票系統上線前，累計想看人數就已超過200萬。在付款時網站更一度被塞爆，頁面顯示「同一時間下單人數過多」。

這場延期了三年半的周杰倫演唱會香港站，於5月5日起，在中環海濱活動空間舉辦7場演唱會，累計14萬名觀眾，一舉打破該場地個人演唱會最多場次及最多觀眾紀錄。這也是周杰倫首度在香港戶外場地開唱，不僅場內爆滿，場外也站滿買不到票的歌迷，甚至有粉絲在維多利亞港包遊艇，以旁聽方式參加了周杰倫的演唱會。

值得注意的是，跨城市觀賞演出已成為大型演唱會、音樂節主要消費趨勢。第一季開賣的周杰倫演唱會呼和浩特站，其跨城購票觀眾比例超過70％，反映出這類演出對於文旅消費的拉動作用。

為期四天的周杰倫演唱會海口站（6月29日至7月2日），共吸引15.46萬人次遊客（省外遊客占61.5％、省內遊客占38.5％）入場，另有超過3萬名沒買票的歌迷，擠爆五源河體育場周邊，只為感受演唱會的氛圍，龐大人潮帶動當地旅遊收入達到人民幣（下同）9.76億元，是海口端午假期旅遊收入的3倍。

演唱會期間，海口城市及周杰倫演唱會相關話題全網總曝光量超過7.2億次，討論次數高達115.9萬次。

緊接著7月18日，周杰倫演唱會天津站門票開賣，售票平台大麥網放票近13萬張，共分四輪開票，超過520萬人標記「想看」。大麥網顯示，周杰倫天津演唱會四場演出共計約10.54萬張票，面對逾500萬人的「想看」，顯然一票難求，四輪開票都在30秒內完售。

搶不到票的網友們自嘲，「主打一個陪伴式搶票」、「又是陪跑的一天」、「還沒開始就結束了」。由於周杰倫演唱會天津站並未強制實名制搶票，引來黃牛覬覦。在搶票結束後，某二手平台上出現許多關於這場演唱會的高價門票出售，最誇張的案例是，有人把兩張票面價格2,000元的連座票，定價15萬元出售。

黃牛們想趁周杰倫演唱會賺取利益，除了門票以外，還把腦筋動到合照上。在某二手平台上搜尋「周杰倫合影」，就會跳出各店家關於周杰倫演唱會天津站、呼和浩特站價格不等的「服務」。周杰倫演唱會主辦方也特別在7月8日發表聲明，周杰倫演唱會呼和浩特站，以及其他各站沒有安排與周杰倫拍照環節，不存在任何形式的收費合影。

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